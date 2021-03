दिल्ली: 'ये हम हैं, ये हुक्के हैं, और अब पावरी नहीं हो रही है' हुक्का बार पर एक्शन के बाद वायरल हुआ पुलिस का ट्वीट

अवैध रुप से चलाए जा रहे हुक्का बार को सीज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया. दरअसल, वेस्ट दिल्ली इलाके में दिल्ली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध तौर पर चलाए जा रहे हुक्का बार पर छापा मारकर भारी मात्रा में हुक्का और नशे का सामान सीज किया. इसके बाद कार्रवाई की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा,ये हम हैं..ये हुक्के हैं..और अब पावरी नहीं हो रही है."

दिल्ली पुलिस के मुताबिक नाइट पेट्रोलिंग के दौरान 2 रेस्टोरेंट पर जब पुलिस दिल्ली के जवानों न विजिट किया तो रेस्टोरेंट में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं. साथ ही साथ रेस्टोरेंट में लोग जमकर हुक्के का धुआं उड़ा रहे थे. पुलिस ने जब दोनों रेस्टोरेंट के मैनेजरों से पूछताछ की तो वे पुलिस के जवानों को रेस्टोरेंट के अंदर घुसने से रोकने लगे. पुलिस का कहना है कि मैनजर का मसकद था कि जल्द से जल्द रेस्टोरेंट के अंदर अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार पर पर्दा डाला जा सके.

Yehe Hum hain..

Yehe Hooke Hain..

Aur ab Pawri nahi ho rahi hai



PS- Some Pawris are not only injurious to health they are illegal too. Seized 24 Hooka from Rajouri Garden area. @CPDelhi @LtGovDelhi @DCPWestDelhi @DelhiPolice