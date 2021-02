दिल्ली पुलिस के जवान ने की खुदकुशी, PCR वैन में ही खुद को गोली मारी

दिल्ली पुलिस के एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है. ये घटना आज सुबह की है. पुलिस के अनुसार पश्चिमी दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर के पास पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारी है. इस घटना में पुलिसकर्मी की मौत हो गई है. मृतक पुलिसकर्मी की उम्र करीब 50 साल थी. जिस वक्त पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारी उस समय बाकी स्टाफ पीसीआर वैन से बाहर थे.

पुलिस के अनुसार इस खुदकुशी करने वाला पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस में ASI थे. उन्होंने अपने सीने पर खुद को गोली मार ली. घटना के वक्त ये पुलिसकर्मी पीसीआर वैन के अंदर बैठा हुआ था. जबकि पीसीआर वैन के दूसरे स्टाफ थोड़ी दूरी पर थे. पीसीआर वैन जखीरा फ्लाईओवर के पास खड़ी थी. फायरिंग की आवाज सुनकर जब पुलिसकर्मी पीसीआर वैन के पास पहुंचे तो वे चौक गए. ASI खून से लथपथ थे.

An ASI in Delhi Police died after shooting himself in the chest in a PCR vehicle, this morning. Further investigation is underway. The ASI was on duty near Zakhira Flyover: Delhi Police