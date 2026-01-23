दिल्ली: NITI आयोग में PMO ड्राइवर बनकर घुसने की कोशिश, सुरक्षाकर्मी से हुई भिड़ंत

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को NITI आयोग परिसर में एक कथित सुरक्षा खतरे की घटनाक्रम सामने आया. संजीव कुमार नामक एक व्यक्ति ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से जुड़ा ड्राइवर बताया. साथ ही पानी लेने के बहाने परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पहचान और वैध अनुमति मांगी, जिससे तकरार और झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई.

सूत्रों के अनुसार, यह घटना गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच हुई. NITI आयोग संसद मार्ग पर कार्तव्य पथ के पास स्थित है, जहां 26 जनवरी को परेड का आयोजन होने वाला है. परिसर में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल शामिल थे.

सुरक्षा कर्मियों और व्यक्ति के बीच झड़प

सुरक्षा कर्मियों ने जब संजीव कुमार से उसकी वैध अनुमति और पहचान पत्र मांगे तो उसने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया. इसी दौरान उसके और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस और हाथापाई तक जा पहुंची. अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों की मदद से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया.

कुमार को बाद में सुरक्षा अधिकारियों और दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई. जांच के दौरान उसकी PMO से जुड़े होने की दावे की सत्यता को भी परखा गया. अधिकारीयों ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की गई और उसे तुरंत हिरासत में लिया गया ताकि उसकी पहचान और उद्देश्यों की पुष्टि हो सके.

जांच और कार्रवाई

प्रारंभिक जांच और सत्यापन के बाद संजीव कुमार को छोड़ दिया गया. उसके पास से कोई प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुई. हालांकि, उसके ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी सुरक्षा अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए रख ली. पुलिस ने अभी तक इस मामले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

सूत्रों के अनुसार, संजीव कुमार का यह दावा कि वह PMO से जुड़ा ड्राइवर है, जांच के दौरान सत्यापित किया गया. इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों और आसपास के प्रतिष्ठित स्थलों की सुरक्षा में सतर्कता और कड़ी जांच कितनी जरूरी है.

