दिल्ली: मोती नगर के डीडीए पार्क में चाकूबाजी, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

दिल्ली के मोती नगर इलाके के डीडीए पार्क में रविवार देर शाम आपसी विवाद के दौरान चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि यह हमला आपसी विवाद के कारण हुआ. (Photo: Representational)
दिल्ली के मोती नगर इलाके में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. रविवार देर शाम डीडीए पार्क में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. पुलिस के मुताबिक, आपसी विवाद के दौरान दो लोगों पर चाकू से हमला किया गया था. 

एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया. जबकि दूसरे घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही मोती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पार्क को घेरकर जांच शुरू कर दी. 

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश को वारदात की वजह माना जा रहा है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है. मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

(इनपुट: मनोरंजन कुमार)

---- समाप्त ----
