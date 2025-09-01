दिल्ली: शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन पर चाकू और हॉकी से हमला- Video

दिल्ली में शराब की दुकान पर सेल्समैन के ऊपर नकाबपोश बदमाशों ने चाकू और हॉकी से हमला कर दिया. जिससे सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना थाना भारत नगर के निमड़ी कॉलोनी स्थित एक शराब की दुकान की बताई जा रही है. इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है.

बताया जा रहा है किसी पुरानी रंजिश के चलते शराब की दुकान के अंदर सेल्समैन पर हमला किया गया. पांच से छह की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर हमला किया. जिससे सेल्ममैन गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: काम से घर लौट रहे सगे भाइयों पर बदमाशों ने किया हमला... एक की मौत, दूसरा घायल

घायल सेल्समैन की पहचान 40 वर्षीय ज्ञान सिंह के रूप में हुई है. घायल के गर्दन, हाथ और पैर में कई जगह चाकू लगे हैं. जिसके कारण घायल की हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल घायल का इलाज जारी है.

दीपचंद बंधु अस्पताल के बाहर हुई घटना

घटना दीपचंद बंधु अस्पताल के सामने बने डीटीटीडीसी की सरकारी शराब की दुकान की है. इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि सेल्समैन ग्राहकों को शराब दे रहा है.

Advertisement

इसी दौरान रूमाल से सिर और मुंह छिपाकर आए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. जिससे सेल्समैन दुकान के अंदर ही गिर गया. जिसके बाद मौके पर मौजूद दूसरे सेल्समैन और अन्य लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचवाया.

इस हमले से शराब की दुकान पर दहशत फैल गई थी. आपको बता दें कि बीते दिनों भी दिल्ली के ही कालकाजी में एक सेवादार की हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड को चुन्नी-प्रसाद को लेकर हुए विवाद के चलते अंजाम दिया गया था.

---- समाप्त ----