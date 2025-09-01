scorecardresearch
 

दिल्ली: शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन पर चाकू और हॉकी से हमला- Video

दिल्ली की एक शराब की दुकान में घुसकर बदमाशों ने सेल्समैन पर हमला कर दिया. जिससे सेल्समैन घायल हो गया. फिलहाल सेल्समैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है.

शराब दुकान के सेल्समैन पर चाकू और हॉकी से हमला. (Photo: Screengrab)
दिल्ली में शराब की दुकान पर सेल्समैन के ऊपर नकाबपोश बदमाशों ने चाकू और हॉकी से हमला कर दिया. जिससे सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना थाना भारत नगर के निमड़ी कॉलोनी स्थित एक शराब की दुकान की बताई जा रही है. इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है.

बताया जा रहा है किसी पुरानी रंजिश के चलते शराब की दुकान के अंदर सेल्समैन पर हमला किया गया. पांच से छह की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर हमला किया. जिससे सेल्ममैन गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल सेल्समैन की पहचान 40 वर्षीय ज्ञान सिंह के रूप में हुई है. घायल के गर्दन, हाथ और पैर में कई जगह चाकू लगे हैं. जिसके कारण घायल की हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल घायल का इलाज जारी है.

दीपचंद बंधु अस्पताल के बाहर हुई घटना

घटना दीपचंद बंधु अस्पताल के सामने बने डीटीटीडीसी की सरकारी शराब की दुकान की है. इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि सेल्समैन ग्राहकों को शराब दे रहा है. 

इसी दौरान रूमाल से सिर और मुंह छिपाकर आए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. जिससे सेल्समैन दुकान के अंदर ही गिर गया. जिसके बाद मौके पर मौजूद दूसरे सेल्समैन और अन्य लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचवाया.

इस हमले से शराब की दुकान पर दहशत फैल गई थी. आपको बता दें कि बीते दिनों भी दिल्ली के ही कालकाजी में एक सेवादार की हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड को चुन्नी-प्रसाद को लेकर हुए विवाद के चलते अंजाम दिया गया था.

