दिल्ली: मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का बदल गया नाम, यात्रियों का कंफ्यूजन होगा दूर

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिया है. अब ये स्टेशन 'श्री राम मंदिर मयूर विहार' के नाम से जाना जाएगा. बीजेपी नेताओं की मांग और स्टेट नेम्स अथॉरिटी की सिफारिश के बाद ये निर्णय लिया गया है.

दिल्ली मेट्रो: मयूर विहार पॉकेट-1 स्टेशन का बदला नाम. (Photo: ITG)
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर 'श्री राम मंदिर मयूर विहार' कर दिया है. DMRC ने बताया कि दिल्ली सरकार की स्टेट नेम्स अथॉरिटी (SNA) की सिफारिश पर स्टेशन के नाम में बदलाव किया गया है.

DMRC ने मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की पुष्टि करते हुए स्टेशन पर लगे साइनेज, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स समेत अन्य सूचना माध्यमों पर नए नाम को लिख दिया है.

'यात्रियों को होता था भ्रम'

DMRC ने बताया कि मयूर विहार पॉकेट वन और फेज-1 दो मेट्रो स्टेशन होता था. इसके चलते लोगों को भ्रम हो जाता था. साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने DMRC से मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी. अब इसी मांग के आधार पर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है.

'SNA की सिफारिश पर बदला गया नाम'

डीएमआरसी ने बताया कि स्टेशन के नाम बदलने का फैसला स्टेट नेमिंग अथॉरिटी (SNA) की सिफारिश पर आधार पर लिया गया है जो दिल्ली सरकार के अधीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है.

आपको बता दें कि दिल्ली में सड़कों, पार्कों और मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का अधिकार स्टेट नेम्स अथॉरिटी (SNA) के पास होता है.ये दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भौगोलिक स्थलों के नामकरण का निर्णय लेती है. प्राधिकरण की बैठक में मयूर विहार पॉकेट-1 के लिए इस नए नाम के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई. अब आधिकारिक दस्तावेजों और मेट्रो मैप में इस बदलाव को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

