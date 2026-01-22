scorecardresearch
 
दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार शाम चार युवकों ने मिलकर 25 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घायल हालत में अस्पताल ले जाए गए युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद. (Photo: Screengrab)
राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार की शाम खौफनाक वारदात सामने आई. यहां चार युवकों ने 25 साल के युवक आकाश उर्फ अक्कू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. यह पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इसका फुटेज अब सामने आ चुका है. फुटेज में आरोपी युवक पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं.

मृतक की पहचान 25 वर्षीय आकाश उर्फ अक्कू के रूप में हुई है, जो मंगोलपुरी का ही रहने वाला था. वह रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. घटना एन-ब्लॉक मंगोलपुरी की है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार शाम अचानक चार युवक आकाश के पास पहुंचे और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करने लगे. अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. आरोपियों ने चाकुओं से युवक लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गए.

इसके बाद गंभीर रूप से घायल आकाश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में आकाश की एमएलसी (मेडिको लीगल केस) की गई, जिसमें उसे ब्रॉट डेड घोषित किया गया.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में खौफनाक वारदात: युवती और दो युवकों ने चाकू से गोदकर अधेड़ की हत्या, CCTV में कैद पूरा मर्डर

पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल चारों आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है.

फिलहाल मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. हत्या के पीछे की वजह क्या थी... पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या कोई अन्य कारण- इसकी भी जांच की जा रही है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद मंगोलपुरी इलाके में दहशत का माहौल हो गया.

