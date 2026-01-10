छत्तीसगढ़ में खौफनाक वारदात: युवती और दो युवकों ने चाकू से गोदकर अधेड़ की हत्या, CCTV में कैद पूरा मर्डर

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. गांधीनगर थाना इलाके में एक युवती और दो युवकों ने मिलकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है.

यह मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले का है. शुक्रवार सुबह डेरी फार्म रोड स्थित एक घर के सामने अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा मिला. शव दिखने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वार्ड पार्षद विपिन पांडे ने इसकी सूचना गांधीनगर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.

सीसीटीवी में कैद हुई हत्या

जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में साफ दिखा कि रात करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच एक युवती और दो युवक मिलकर अधेड़ व्यक्ति पर चाकू से हमला कर रहे हैं. हमले में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान बबलू मंडल के रूप में की गई है. पुलिस ने हत्या के करीब 12 घंटे के भीतर ही एक आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि इस मामले में शामिल दो युवक अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं.

हत्या की वजह अब तक साफ नहीं

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी युवती आदतन नशे की आदी बताई जा रही है. पूरे मामले में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

इस बीच वार्ड पार्षद विपिन पांडे ने इलाके में खुलेआम नशे के कारोबार का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि क्षेत्र में नशीले इंजेक्शन और शराब का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसकी वजह से युवा लड़के-लड़कियां नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं. उन्होंने पुलिस विभाग से इस ओर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

परिजनों की मांग और पुलिस का बयान

मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि बबलू मंडल उनका भतीजा था. रात करीब 11 बजे घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और वह शराब के नशे में था. इसके बाद वह घर से निकल गया. सुबह पुलिस से हत्या की सूचना मिली. परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है.

गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि सुबह शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

