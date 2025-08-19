पत्नी पर बेवफाई का शक... जहर देकर पति ने ले ली जान, 14 दिन बाद ऐसे मिली लाश

दिल्ली के महरौली इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां बेवफाई के शक में एक शख्स ने अपनी 30 साल की पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद साथियों की मदद से शव को कब्रिस्तान में दफना दिया. पुलिस ने इस सनसनीखेज केस का खुलासा करते हुए पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, मृतका की एक महिला दोस्त ने 10 अगस्त को थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पता चला कि 31 जुलाई को महिला को उसके पति शबाब अली अपने दोस्तों के साथ कार में ले जा रहा था.
पूछताछ में शबाब अली ने कबूल किया कि उसने 2 अगस्त को पत्नी को नींद की गोलियां और जहरीला कीटनाशक देकर मार डाला. इसके बाद दोस्तों शाहरुख और तनवीर की मदद से रातों-रात शव को चंदनहौला कब्रिस्तान में दफना दिया. पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में 15 अगस्त को शव को कब्र से निकलवाया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पेशे से पेंटर 47 साल के शबाब अली, 28 साल के इलेक्ट्रिशियन शाहरुख खान और 25 साल के पेंटर तनवीर के रूप में हुई है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है. एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.