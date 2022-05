दिल्ली: 'CM से बड़ा LG', केजरीवाल का धरना, अनिल बैजल के कार्यकाल के वो विवाद जो सुर्खियों में रहे

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया. अपने इस्तीफे में उन्होंने पद छोड़ने का कारण निजी बताया है. 1969 बैच के आईएएस अफसर अनिल बैजल दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे. बैजल 5 साल 4 महीने तक उपराज्यपाल रहे.

बैजल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच कई मामलों में टकराव की स्थिति दिखी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बैजल के बीच कई बार फैसलों को लेकर टकराव देखा गया.

दिल्ली में जमीन, सर्विसेस और लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पर एलजी के अंडर में आते हैं. सर्विस डिपार्टमेंट पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है.

बैजल और आम आदमी पार्टी के बीच सबसे बड़ा टकराव जून 2018 में हुआ था. तब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने मंत्रियों मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय के साथ मिलकर एलजी ऑफिस में धरना दिया था. उनका आरोप था कि दिल्ली में जो आईएएस अफसर हैं, वो सरकार की नहीं सुनते हैं. इसके अलावा उनका ये भी आरोप था कि बैजल सरकार की डोर-टू-डोर राशन स्कीम को मंजूरी नहीं दे रहे हैं.

जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एलजी दिल्ली सरकार की 'सहायता और सलाह' से बंधे हुए हैं. हालांकि, पिछले साल जुलाई में तनातनी तब बढ़ गई जब बैजल ने दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया. दरअसल, केजरीवाल सरकार ने लाल किला हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए वकीलों का पैनल बनाया था, जिसे बैजल ने खारिज कर दिया था.

इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट के कई अर्थ लगाए जाने लगे. केजरीवाल ने 12 मार्च को ट्वीट कर सवाल पूछा था, 'क्या लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल दिल्ली के नए एलजी बनने जा रहे हैं?'

Is Mr Praful Patel, Administrator of Lakshdweep, being made the next LG of Delhi?