धतूरे वाला फूड दिया, फिर घोंटा गला… मां-बहन और भाई की हत्या के आरोपी ने क्या-क्या बताया

दिल्ली के पूर्वी इलाके लक्ष्मी नगर में सामने आए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस जांच के दौरान सनसनीखेज खुलासा हुआ है. मां, बहन और नाबालिग भाई की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि परिवार के ही 25 साल के बेटे ने की थी. आरोपी ने पहले तीनों को धतूरे की मिलावट वाला खाना खिलाया और जब वे अचेत हो गए, तो गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी.

एजेंसी के मुताबिक, आरोपी यशवीर सिंह ने सोमवार को लक्ष्मी नगर थाने पहुंचकर सरेंडर किया था. उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अपनी मां 46 वर्षीय कविता, 24 वर्षीय बहन मेघना और 14 साल के भाई की हत्या की है. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने वारदात को अंजाम देने से पहले धतूरे वाला खाना तैयार किया और तीनों को खिला दिया. इसके बाद एक-एक कर सभी का गला घोंट दिया.

हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या का पूरा घटनाक्रम और मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल पुलिस आरोपी के बयान और सबूतों के आधार पर जांच कर रही है.

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पिछले काफी समय से मानसिक और आर्थिक तनाव में था. उसका अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. दोनों की शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी. वे अलग-अलग जाति से थे. शादी से पहले दोनों करीब पांच-छह महीने तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन शादी के बाद रिश्तों में लगातार तनाव बना रहा.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पत्नी पिछले ढाई महीने से उसके साथ नहीं रह रही थी. वह फरीदाबाद में अपने मायके में रह रही थी. घटना से एक दिन पहले ही वह लक्ष्मी नगर स्थित ससुराल में अपना सामान लेने आई थी. इसी दौरान परिवार में फिर से तनाव बढ़ गया.

आर्थिक तंगी भी इस मामले की एक बड़ी वजह मानी जा रही है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कर्ज के बदले अपनी साली के गहने गिरवीं रख दिए थे, जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे. बाद में आरोपी ने किसी रिश्तेदार से कर्ज लेकर गहने छुड़वाए. उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई.

इसके अलावा आरोपी लक्ष्मी नगर में करीब 27 हजार रुपये महीने पर एक फ्लैट में रह रहा था, जिसका वह पिछले छह महीनों से किराया नहीं चुका पा रहा था. किराए का बकाया, कर्ज और पारिवारिक कलह भी वजह मानी जा रही है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी के पिता परिवार से अलग रहते थे. उनका कहना था कि बेटे का व्यवहार ठीक नहीं था और घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे. परिवार के भीतर चल रहे इन तनावों ने हालात को और बिगाड़ दिया.

फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. परिवार के अन्य सदस्यों, पड़ोसियों और आरोपी की पत्नी से भी बयान लिए जा रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि इस खौफनाक वारदात के पीछे सिर्फ आर्थिक दबाव था या कोई और गहरी वजह भी शामिल थी. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे सच से पर्दा उठ पाएगा.

