लखनऊ का 'कातिल' बेटा... कर्ज चुकाने के लिए मां की हत्या कर चुराए थे गहने, ऑनलाइन गेम की लत ने किया बर्बाद

लखनऊ के पीजीआई इलाके में शुक्रवार को हुई रेनू यादव की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. हत्या की वजह ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग का कर्ज बनी. पुलिस ने मृतका के बेटे निखिल को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि निखिल ऑनलाइन बेटिंग में काफी रकम हार चुका था, जिसके बाद लोन चुकाने के लिए उसने मां की हत्या की और घर से जेवर चुराए. पुलिस ने चोरी किए गए जेवर बरामद कर लिए हैं.

लखनऊ पुलिस के मुताबिक, बेटे निखिल ने अपनी मां रेनू यादव की हत्या कर दी थी. यह वारदात शुक्रवार को पीजीआई इलाके में हुई थी. हत्या की वजह ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग में हारा हुआ पैसा था. निखिल ऑनलाइन बेटिंग का आदी था और रकम चुकाने के लिए उसने लोन लिया था.

रकम न चुका पाने की स्थिति में और लोन वालों की वसूली से परेशान होकर निखिल ने लोन चुकाने के लिए यह कदम उठाया. निखिल ने मां की हत्या कर घर से जेवर चुराए फिर उनकी हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी निखिल को गिरफ्तार कर लिया है और जेवर बरामद कर लिए हैं.

Advertisement

दिनदहाड़े हुई थी हत्या, यूं पकड़ा गया

पीजीआई थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर को डेयरी संचालक रमेश यादव की पत्नी रेनू यादव की दिनदहाड़े हत्या हुई थी. घटना के बाद से मझला बेटा निखिल यादव लापता था. निखिल ने मामा को पीछा किए जाने की बात कही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसे बाइक से जाते देखा गया, जिससे पुलिस का शक उस पर गहरा गया.

गहन जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि रेनू यादव की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि बेटे निखिल ने ही की थी. निखिल को ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के कर्ज के कारण लोन चुकाने के लिए मां की हत्या कर घर से ज़ेवर चुराने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

---- समाप्त ----