दिल्ली: लक्ष्मी नगर में दबंगों की दबंगई, बाप-बेटे को बीच सड़क कपड़े उतारकर पीटा

दिल्ली के लक्ष्मी नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें बाप-बेटों की दबंगों द्वारा पिटाई की जा रही है. वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तब भी आरोपी सीना तान कर खड़े थे. लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी मौके पर मौजूद नहीं थे. जिनकी तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं.

दबंगों ने बाप-बेटे को बीच सड़क पीटा. (Photo: Screengrab)
दबंगों ने बाप-बेटे को बीच सड़क पीटा. (Photo: Screengrab)

दिल्ली में दिन दहाड़े बीच सड़क गुंडागर्दी का मामला सामने आया है.  जहां दबंगों ने बाप-बेटे को सड़क पर कपड़े उतार कर पीटा. जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. घटना दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की 2 जनवरी की बताई जा रही है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि दबंगों ने पहले पीड़ित को घर से बाहर खींचा. फिर पिटाई करने लगे. सबसे बड़ी बात इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही और किसी ने बाप-बेटे को बचाने की भी जहमत नहीं जुटाई. वहीं सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. लेकिन पुलिस को आते देख आरोपी सड़क पर ही खड़े रहे और पुलिस के सामने भी पीड़ितों को घसीटा. 

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला

CCTV में दिखाई दे रहा है कि एक पुलिस वाला पीड़ित का कपड़ा उठा कर दे रहा है. आरोपियों की पहचान विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बताया जाता है कि पीड़ित राजेश गर्ग के घर में जिम खोला हुआ था. इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है. वहीं वारदात की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दबंग मौके पर मौजूद थे. लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी फरार हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 अलग-अलग टीमें बनाई गईं हैं.

