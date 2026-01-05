scorecardresearch
 
पूरे ग्रुप ने कर दिया दो दोस्तों का मर्डर, एक को दफना दिया तो खेत में फेंक दी दूसरे की लाश

बिहार के दरभंगा में नए साल की पार्टी के बाद हुए विवाद में दोस्तों ने मिलकर दो दोस्तों की हत्या कर दी. एक शव खेत में लावारिस हालत में मिला, जबकि दूसरे को मिट्टी में दबाकर छिपाया गया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर दूसरा शव बरामद कर लिया है. मामले से इलाके में सनसनी फैल गई है.

साथियों ने किया दो दोस्तों का मर्डर, न्यू ईयर पार्टी में हुआ था विवाद (Photo: ITG)

बिहार के दरभंगा जिले में दोस्तों द्वारा दोस्तों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. नए साल की पार्टी के बाद हुए विवाद में कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने ही दो दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी. एक शव को लावारिस हालत में फेंक दिया गया, जबकि दूसरे शव को मिट्टी के गड्ढे में दबाकर छिपा दिया गया. पुलिस ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दूसरे शव को भी बरामद कर लिया है.

पूरा मामला दरभंगा सदर थाना क्षेत्र का है. कबीरचक गांव के रहने वाले मन्ना महतो और बादल मंडल दो जनवरी से अचानक लापता हो गए थे. परिजनों ने देर रात सदर थाना में दोनों की गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में जुटी ही थी कि तीन जनवरी की सुबह मन्ना महतो का शव पास के एक गांव के खेत में लावारिस हालत में बरामद हुआ. शव की पहचान होते ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी.

पुलिस ने मृतक के दोस्तों से पूछताछ शुरू की, इसी दौरान मन्ना के करीबी दोस्त छोटू पर शक गहराया. कड़ी पूछताछ के बाद छोटू टूट गया और उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूल कर ली. उसकी निशानदेही पर चार जनवरी को मिल्कीचक इलाके से दूसरे मृतक बादल मंडल का शव मिट्टी के नीचे से बरामद किया गया. शव को छिपाने के लिए उसके ऊपर मिट्टी डाली गई थी.

दोनों शवों की बरामदगी के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटू को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि हत्या में अन्य दोस्तों की भी भूमिका हो सकती है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. मौके पर पहुंचे सदर SDPO राजीव कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों युवकों की पहले रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई, फिर ईंट-पत्थरों से हमला किया गया.

SDPO ने बताया कि हत्या की ठोस वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी और मृतक आपस में दोस्त थे और नए साल की पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. उसी रंजिश में दो जनवरी को विश्वास में लेकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और शव देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.
 

 

