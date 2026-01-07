scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कांग्रेस, AAP तुरंत हटाए BJP महासचिव दुष्यंत गौतम वाली पोस्ट... अंकिता भंडारी केस में दिल्ली HC का आदेश

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम उछाले जाने के खिलाफ बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा मानहानि की याचिका दायर की गई थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस, आप समेत अन्य पक्षों को आदेश दिया है. जिसमें कहा गया है कि वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट से दुष्यंत गौतम वाली पोस्ट तुरंत हटा लें.

Advertisement
X
BJP महासचिव दुष्यंत गौतम. (File Photo: ITG)
BJP महासचिव दुष्यंत गौतम. (File Photo: ITG)

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया से सभी कथित पोस्ट हटाएं, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारो को यह भी निर्देश दिया कि वे आगे कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट या प्रसारित न करें. जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेकर या उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के तौर पर दर्शाया जाए.

दरअसल BJP महासचिव दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी. यह याचिका उत्तराखंड में सितंबर 2022 में एक होटल में 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या मामले को लेकर थी. इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य को अंकिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें: अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम उछाले जाने पर BJP नेता दुष्यंत गौतम ने कराया केस, इन्हें बनाया आरोपी

सम्बंधित ख़बरें

Yogita Bhayana's press conference on Ankita Bhandari case
अंकिता भंडारी केस में योगिता भयाना ने किया नया खुलासा, देखें
Saharanpur Actress Urmila Sanawar News
अंकिता भंडारी केस: उर्मिला सनावर के खिलाफ जांच के लिए हरिद्वार पुलिस ने बनाई SIT
Demand for CBI investigation in Ankita Bhandari case leads to protests
अंकिता भंडारी केस में CBI जांच की मांग, सड़कों पर उतरा जनसैलाब
cold wave hits delhi and north india with school holidays
पहड़ों पर बेहिसाब बर्फबारी, ठिठुर रहे मैदानी इलाके; देखें रिपोर्ट
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड
दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड... गौतम बुद्ध नगर में स्कूल बंद, कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट

अंकिता केस में उठ रही है CBI जांच की मांग

निचली अदालत ने इस मामले में पुलकित आर्य और दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है. लेकिन पुलिस जांच से परिजन और स्थानीय लोग संतुष्ट नहीं हैं. वे पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की कर रहे हैं. इसको लेकर उत्तराखंड में जगह-जगह आंदोलन भी लोग कर रहे हैं. 

Advertisement

साथ ही इस मामले से बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम के भी जुड़े होने का दावा किया जा रहा है. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट भी किए जा रहे हैं. इसी को लेकर बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement