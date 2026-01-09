scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रिपब्लिक डे से पहले 7 दिन चलेगी चीलों की ‘चिकन पार्टी’, दिल्ली सरकार ने किए खास इंतजाम

गणतंत्र दिवस एयर शो के दौरान विमानों को बर्ड स्ट्राइक से बचाने के लिए दिल्ली सरकार 1,275 किलो बोनलेस चिकन का उपयोग करेगी. 15 से 26 जनवरी तक 20 चिह्नित स्थानों पर चीलों को मांस खिलाया जाएगा ताकि वे विमानों के कॉरिडोर से दूर रहें और सुरक्षित फ्लाईपास्ट सुनिश्चित हो सके.

Advertisement
X
दिल्ली के आसमान में चीलों को दूर रखने के लिए 15 जनवरी से शुरू होगा विशेष दावत अभियान (Photo- PEXELS)
दिल्ली के आसमान में चीलों को दूर रखने के लिए 15 जनवरी से शुरू होगा विशेष दावत अभियान (Photo- PEXELS)

गणतंत्र दिवस के मौके पर आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना और हैरतअंगेज करतबों के बीच कोई खलल न पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार और वायुसेना ने एक अनोखा 'प्लान' तैयार किया है. 

इस साल आसमान के असली राजा यानी चीलों (Black Kites) को विमानों के रास्ते से दूर रखने के लिए उन्हें 'दावत' दी जाएगी. 26 जनवरी की परेड में विमानों की सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली वन विभाग 1,275 किलो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेगा. 

इस योजना का मकसद चीलों को उनके पसंदीदा भोजन के जरिए खास ठिकानों पर रोके रखना है, ताकि वे उड़ते हुए विमानों के 'फ्लाईपास्ट' कॉरिडोर में न आएं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर साल यह अभ्यास भारतीय वायुसेना (IAF) के साथ तालमेल बिठाकर किया जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

सीएम रेखा गुप्ता
विधानसभा में भावुक हुईं CM रेखा गुप्ता, कहा- मीम बनाकर मेरा मजाक उड़ाती है AAP
Digital Arrest case in Bhopal
दिल्ली: 7 दिन डिजिटल अरेस्ट, 96 लाख का फ्रॉड, पुलिस के हत्थे चढ़े दो बैंक अधिकारी
Delhi Turkman Gate Demolition Violence Update
तुर्कमान गेट: सलमान खान, ऐमन रिजवी... भड़काऊ पोस्ट करने वाले 4 इन्फ्लुएंसर्स के नाम आए सामने
Photo: Pexels
सैलरी के अलावा पायलट को मिलते हैं इन चीजों के पैसे, सैलरी स्लिप वायरल!
Turkman gate unrest alert on first Friday
दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जुमे की नमाज पर कड़ा पहरा, ड्रोन से निगरानी

पहली बार भैंस मीट की जगह चिकन का इस्तेमाल

खास बात यह है कि इस साल पहली बार भैंस के मांस (Buffalo Meat) की जगह चिकन का इस्तेमाल किया जा रहा है. 15 से 26 जनवरी के बीच शहर के 20 अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में यह एक्सरसाइज की जाएगी.

Advertisement

एक अधिकारी ने बताया कि वन विभाग ने चिकन मीट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. उन्होंने बताया, "पहले, इस काम के लिए भैंस के मांस का इस्तेमाल किया जाता था. इस साल, पहली बार चिकन मीट का इस्तेमाल किया जाएगा. हमारा प्रयास वन्यजीव प्रबंधन और गणतंत्र दिवस समारोह के सुचारू संचालन के बीच संतुलन बनाना है." 

यह भी पढ़ें: Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस परेड देखनी है तो कैसे बुक करें टिकट? जानिए प्रोसेस

लाल किला और जामा मस्जिद जैसे 20 इलाके चिह्नित चीलों को रिझाने के लिए लाल किला, जामा मस्जिद, मंडी हाउस, दिल्ली गेट और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट जैसे इलाकों को चुना गया है, जहां चीलों की संख्या सबसे ज्यादा होती है. इन जगहों पर चीलों को चिकन के छोटे टुकड़े (20-30 ग्राम) फेंके जाएंगे ताकि वे जमीन के करीब रहें और ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों के लिए खतरा (Bird Strike) न बनें.

7 दिनों में 1,275 किलो मांस की सप्लाई
मीट की सप्लाई 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच सात दिनों में की जाएगी, जिसमें 15, 18, 19, 20, 23 और 25 जनवरी को हर दिन 170 किलोग्राम और 22 जनवरी को 255 किलोग्राम की ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होगी. सभी खेप वज़ीराबाद में वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर में पहुंचाई जाएंगी. हर जगह लगभग 20 किलोग्राम मीट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सभी जगहों पर हर दिन इस्तेमाल होने वाले मीट की कुल मात्रा 200 से 400 किलोग्राम हो जाएगी.

Advertisement

टेंडर में बताया गया है कि मीट 20 से 30 ग्राम के टुकड़ों में, पांच-किलोग्राम के पैकेट में पैक करके सप्लाई किया जाना चाहिए, जिसमें मात्रा के आधार पर रोज़ाना 34 से 51 पैकेट की खेप होगी. इस रणनीति से जहां पक्षियों का पेट भरेगा, वहीं देश के गौरवशाली एयर शो की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.

(PTI इनपुट्स के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement