Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस परेड देखनी है तो कैसे बुक करें टिकट? जानिए प्रोसेस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade 2026) भारतीयों के लिए गौरव का प्रतीक होती है. जिसमें देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक रंगों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है. इस बार गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य थीम 'वंदे मातरम्' है. अगर आप भी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट लेना होगा.

कहां से खरीद सकते हैं 26 जनवरी की परेड के टिकट

पीआईबी पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड, 28 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के मुख्य समारोह के टिकट आधिकारिक वेबसाइट aamantran.mod.gov.in से सीधे खरीद सकते हैं.

कब तक खरीद सकते हैं टिकट?

गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए टिकट की बिक्री 5 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास 14 जनवरी तक का समय है. ध्यान रहे कि टिकट की बिक्री हर दिन सुबह 9 बजे शुरू होगी और उस दिन के लिए तय सीटों की संख्या खत्म होने तक ही जारी रहेगी. इसलिए, अपनी सीट पक्की करने के लिए जल्द से जल्द बुकिंग करना बेहतर होगा.

कितने रुपये का है गणतंत्र दिवस परेड का टिकट?

गणतंत्र दिवस की परेड 26 जनवरी को होनी है, जिसके टिकट की कीमत 20 रुपये और 100 रुपये है. सीट की पोजिशन के हिसाब से टिकट की कीमत में यह अंतर हो सकता है. यानी सबसे सस्‍ता टिकट 20 रुपये में लिया जा सकता है. वहीं, 28 जनवरी को बीटिंग र‍िट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसका टिकट 20 रुपये का है. इसके अलावा 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के टिकट की कीमत 100 रुपये है.

घर बैठे कैसे बुक करें ऑनलाइन टिकट?

अगर आप लाइन में लगने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो Republic Day Parade Online Ticket Booking सबसे आसान तरीका है.

इसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल aamantran.mod.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. यहां आपको अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पता और ईमेल आईडी भरनी होगी.

साथ ही एक आईडी प्रूफ की भी जरूरत होगी.

बुकिंग पूरी होने के बाद आपको डिजिटल टिकट मिलेगा.

Offline Ticket Booking: दिल्ली में कई जगह ऑफलाइन काउंटर भी खोले गए हैं. जहां से आप गणतंत्र दिवस परेड के टिकट खरीद सकते हैं. बता दें कि टिकट काउंटर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे और फिर 2 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे.

सेना भवन (गेट नंबर 5),

शास्त्री भवन (गेट नंबर 3),

जंतर-मंतर (मुख्य द्वार),

संसद भवन रिसेप्शन,

राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक) और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर टिकट उपलब्ध हैं.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी?

गणतंत्र दिवस परेड टिकट ऑनलाइन लेना हो या ऑफलाइन, इसके लिए फोटो पहचान पत्र जरूरी है. जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक होना जरूरी है.

