scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: मार्केट में लगी आग, करोड़ों का माल जलकर खाक...पहली मंजिल से कूदा युवक

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक बिल्डिंग में आग लग गई. जिससे कई दुकानों में रखा करोड़ों रुपये का समान जलकर राख हो गया. फिलहाल फायर टीम ने आग पर काबू पा लिया है. आग से खुद को बचाने के लिए एक युवक पहली मंजिल से कूद गया. जिससे वह चोटिल हो गया.

Advertisement
X
मार्केट में आग लगने से लाखों का माल जला. (Photo: Representational )
मार्केट में आग लगने से लाखों का माल जला. (Photo: Representational )

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक बिल्डिंग में आग लग गई. जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए 21 साल का एक युवक पहली मंजिल से कूद गया. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि द्वारका सेक्टर 7 में बिल्डिंग के स्टिल्ट पार्किंग एरिया में आग लगने के बारे में पड़ोसियों से दोपहर 2.12 बजे एक PCR कॉल मिली.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि चार मंजिला बिल्डिंग की स्टिल्ट पार्किंग में आग लग गई थी. जहां कई फायर टेंडर आग बुझाने में लगे हुए थे. आग ने ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में रखे रेडीमेड कपड़ों की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया. ये दुकान पालम के रहने वाले आशीष भारद्वाज की थी.

 यह भी पढ़ें: संभल में झोपड़ी में लगी आग, अंदर सो रही बुजुर्ग महिला का दर्दनाक मौत

सम्बंधित ख़बरें

नारायण शुक्ला धाम शिविर में आग लग गई. (Photo: Representational)
प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग, कल्पवासी भागे, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू
Stock Market Rally
156 से 2200 रुपये... आगे ₹4000 तक जाएगा, अभी करेक्‍शन मोड में ये स्‍टॉक!
महाराष्ट्र के 29 में 20 से ज्यादा निगमों में BJP+ आगे, देखें कहां कितनी बढ़त
दिल्ली में निर्माण कार्य और ट्रकों की एंट्री पर रोक (Photo: PTI)
फिर जहरीली हुई दिल्ली-NCR की आबोहवा, GRAP-4 हुआ लागू... कंस्ट्रक्शन समेत इन चीजों पर बैन
बीजेपी अध्यक्ष चुनाव से पहले पीएम मोदी संग मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक दिल्ली में आयोजित होगी (Photo: PTI)
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले दिल्ली में आज होगा BJP के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता

भारद्वाज का पहली मंजिल पर भी रेडीमेड कपड़ों का एक गोदाम था. पुलिस के मुताबिक भारद्वाज को शुक्रवार को चीन से करीब 70-80 लाख रुपये के कपड़ों की खेप मिली थी, जिसे ग्राउंड-फ्लोर स्टिल्ट पार्किंग में रखा गया था. लेकिन आग के चलते पूरा स्टॉक जल गया.

अधिकारी ने बताया कि भारद्वाज का एक कर्मचारी अभिषेक आग से बचने के लिए बिल्डिंग की पहली मंजिल से कूद गया और उसके टखने में मोच आ गई. इस घटना में किसी और के घायल होने या किसी की मौत की कोई खबर नहीं है.

Advertisement

दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने में उन्हें दो घंटे लगे. पुलिस ने बताया कि मौके पर मौजूद फायर कर्मियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आग लगने का शुरुआती कारण पार्किंग एरिया में लगी पानी की मोटर में चिंगारी लगना लग रहा है. मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement