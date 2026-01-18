दिल्ली: मार्केट में लगी आग, करोड़ों का माल जलकर खाक...पहली मंजिल से कूदा युवक

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक बिल्डिंग में आग लग गई. जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए 21 साल का एक युवक पहली मंजिल से कूद गया. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि द्वारका सेक्टर 7 में बिल्डिंग के स्टिल्ट पार्किंग एरिया में आग लगने के बारे में पड़ोसियों से दोपहर 2.12 बजे एक PCR कॉल मिली.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि चार मंजिला बिल्डिंग की स्टिल्ट पार्किंग में आग लग गई थी. जहां कई फायर टेंडर आग बुझाने में लगे हुए थे. आग ने ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में रखे रेडीमेड कपड़ों की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया. ये दुकान पालम के रहने वाले आशीष भारद्वाज की थी.

भारद्वाज का पहली मंजिल पर भी रेडीमेड कपड़ों का एक गोदाम था. पुलिस के मुताबिक भारद्वाज को शुक्रवार को चीन से करीब 70-80 लाख रुपये के कपड़ों की खेप मिली थी, जिसे ग्राउंड-फ्लोर स्टिल्ट पार्किंग में रखा गया था. लेकिन आग के चलते पूरा स्टॉक जल गया.

अधिकारी ने बताया कि भारद्वाज का एक कर्मचारी अभिषेक आग से बचने के लिए बिल्डिंग की पहली मंजिल से कूद गया और उसके टखने में मोच आ गई. इस घटना में किसी और के घायल होने या किसी की मौत की कोई खबर नहीं है.

दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने में उन्हें दो घंटे लगे. पुलिस ने बताया कि मौके पर मौजूद फायर कर्मियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आग लगने का शुरुआती कारण पार्किंग एरिया में लगी पानी की मोटर में चिंगारी लगना लग रहा है. मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है.

