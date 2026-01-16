scorecardresearch
 
संभल में झोपड़ी में लगी आग, अंदर सो रही बुजुर्ग महिला का दर्दनाक मौत

संभल के धनारी थाना क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बीच एक झोपड़ी में आग लगने से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई. पुलिस इसे हादसा बता रही है, जबकि परिजन गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी.

संभल में झोपड़ी में लगी आग, अंदर सो रही बुजुर्ग महिला का दर्दनाक मौत (Photo: Representational image )
उत्तर प्रदेश के संभल में कड़ाके की ठंड के बीच झोपड़ी में आग लगने से अंदर सो रही 70 साल की महिला की मौत हो गई. आसपास के लोगों ने जब झोपड़ी से आग की लपटे निकलती हुई देखीं तो शोर मचाया लेकिन जब तक परिजनों और ग्रामीणों ने आग बुझाई तब तक महिला की मौत हो चुकी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में महिला की झोपड़ी में खाट के नीचे लोहे की परात में जल रही आग से झोपड़ी में जलकर मौत होने की बात निकाल कर सामने आई है लेकिन मृतक महिला के परिजन हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दरअसल, धनारी थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव की निवासी 70 वर्षीय महिला राम मूर्ति गुरुवार शाम को शीतलहर से बचने के झोंपड़ी में सोने के लिए गई थी. कुछ ही देर बाद झोपड़ी में आग लगी हुई देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया तो परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे लेकिन जब तक आग में झोपड़ी जलकर पूरी तरह राख हो गई थी और झोपड़ी के अंदर सो रही बुजुर्ग महिला राम मूर्ति की भी जलकर मौत हो चुकी थी. 

घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और इसी बीच धनारी थाना पुलिस और सीओ प्रदीप सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे. जहां पुलिस ने फील्ड यूनिट की टीम मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल की तो जानकारी मिली कि महिला की खाट के नीचे लोहे की परात में आग जल रही थी जिसके करण झोपड़ी में आग फैल गई.

 इसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मृतक महिला के बेटे मलखान सिंह और अन्य परिजनों ने गांव के ही रहने वाले महेंद्र सिंह पर आग लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है. मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि उसकी उनसे पहले की दुश्मनी है और उन लोगों ने पहले भी हमारे घर में आग लगाने की धमकी दी थी क्योंकि इससे पहले उनके घर में आग लगी थी. इसके बाद पुलिस अभी घटना की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है.

 

