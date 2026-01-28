scorecardresearch
 
दिल्ली में एनकाउंटर... क्राइम ब्रांच ने तीन बदमाशों को किया अरेस्ट, तीनों के पैर में लगी गोली

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की शकरपुर यूनिट ने रोहिणी इलाके में हत्या के मामले में वांटेड तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, सरेंडर करने की बजाय बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायर किया. इस दौरान तीनों के पैर में गोली लगी. घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हाफ एनकाउंटर के बीच तीन बदमाश गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
हाफ एनकाउंटर के बीच तीन बदमाश गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

राजधानी दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की शकरपुर यूनिट ने रोहिणी इलाके में हत्या के मामले में वांटेड तीन बदमाशों को पकड़ा है. इस दौरान तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाश शास्त्री पार्क इलाके में हुई एक हत्या की वारदात में लंबे समय से वांटेड थे. इनकी तलाश में क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगातार काम कर रही थीं. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि तीनों आरोपी रोहिणी सेक्टर-28 के आसपास देखे गए हैं.

सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके में जाल बिछाया और देर रात संदिग्धों की घेराबंदी की. जैसे ही पुलिस टीम ने तीनों बदमाशों को देखा, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया. इस दौरान बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: आधी रात को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पुल प्रहलादपुर, एनकाउंटर में वॉन्टेड बदमाश गिरफ्तार

बदमाशों की गोलीबारी के जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की. इस दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े. इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और फिर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस का कहना है कि तीनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

एनकाउंटर के बाद मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बदमाशों के पास हथियार कहां से आए. वे किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. साथ ही, शास्त्री पार्क हत्या मामले में भी तीनों से गहन पूछताछ की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
