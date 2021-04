दिल्ली-नोएडा में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन-रेमडेसिविर की कालाबाजारी, 4 गिरफ्तार

कोरोना संकट में जब सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तब कुछ लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बड़े स्तर पर कालाबाजारी को अंजाम दे रहे हैं. पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है, रेडमेसिविर इंजेक्शन को बड़े दामों में बेचा जा रहा है. दिल्ली-नोएडा में भी ऐसी कई घटनाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है.

नहीं थम रही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी

ताजा मामला दिल्ली का है जहां पर बड़े स्तर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही थी. एक इंजेक्शन को 40 हजार रुपये में बेचा जा रहा था. पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने एक्शन लेते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया. उनके पास से एक लाख 20 हजार रुपये और तीन इंजेक्शन बरामद हुए हैं. वहीं उनकी गाड़ी में 100 ऑक्सीमीटर और 48 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं. शिकायत दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मोटी कमाई की कोशिश में कालाबाजारी

वहीं ऐसा ही एक मामला नोएडा से भी सामने आया है जहां पर एक युवक अपने मालिक के कहने पर मंहगे दाम में ऑक्सीजन बेच रहा था. पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, इसके साथ-साथ दो ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद हुए हैं. राज्य अलग हो सकते हैं, तरीका भी कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन मुश्किल समय में कई लोग इस कालाबाजारी के जरिए मोटी कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं. पूरी बेशर्मी के साथ लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हैं. पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार तो किया जा रहा है, लेकिन अभी के लिए इन अपराधियों के मन में ना कानून का खौफ है और ना ही उन्हें अपने किए पर किसी तरह का पछतावा है.

Delhi: Three people arrested for black marketing of Remdesivir. They were selling the injection at Rs 40,000 per piece. Rs 1,20,000 cash & 3 injections seized. 100 oxymeters and 48 small-sized Oxygen cylinders found in their vehicle. Case registered, further investigation is on. pic.twitter.com/43AfNGgy1B