दिल्ली के भलस्वा में बाइक और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में दो की मौत

दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में बुधवार को एक बाइक और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई. इस हादसे में बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौत हो गई. ये घटना 11 बजकर 50 मिनट पर हुई जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया जहां दुर्घटना में क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रक दोनों पड़े हुए थे.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'घटनास्थल पर दो लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत BJRM अस्पताल भेजा गया. लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.'

मृतकों में से एक की पहचान आजाद भारती (28) के रूप में की गई, जो कि भलस्वा डेयरी इलाके के ही एक मेडिकल में काम करता था. जबकि दूसरे मृतक का नाम दीपेश (28) है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था.

ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया

ट्रक ड्राइवर की पहचान बलजिंदर सिंह (35) के रूप में हुई है और वो पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है.

चश्मदीद ने पुलिस को दी गवाही

पुलिस ने बताया कि रोहित नाम का एक शख्स इस हादसे के वक्त घटनास्थल पर मौजूद था. पुलिस ने जांच के सिलसिले में उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया है.

अधिकारी ने कहा, 'मोबाइल क्राइम टीम ने भी घटना की जांच की है. तथ्यों के आधार पर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है. इसके अलावा, हादसे में शामिल ट्रक और मोटरसाइकिल को आगे की जांच-पड़ताल के लिए सीज कर लिया गया है.'

