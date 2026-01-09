scorecardresearch
 
दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, मार्शल आउट किए गए AAP विधायक संजीव झा

दिल्ली विधानसभा के सत्र में शुक्रवार को प्रदूषण के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. सदन की कार्यवाही के दौरान नारेबाजी और शोर-शराबे की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया.

दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा (File Photo: ITG)
दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा (File Photo: ITG)

दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. इस शोर-शराबे और व्यवधान के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाते हुए 'आप' विधायक कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह को मार्शल आउट कर सदन से बाहर निकाल दिया. 

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि प्रदूषण एक बेहद जरूरी मुद्दा है और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए. 

विपक्षी नेता विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष ने बार-बार सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिससे जनहित के इस बड़े मुद्दे पर चर्चा पूरी हो सके. 

बीजेपी विधायक का पिछली सरकार पर आरोप

मालवीय नगर से बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि उनकी विधानसभा मालवीयनगर में गंदा पानी आ रहा है. सतीश उपाध्याय ने कहा कि मस्जिद मोठ, खिड़की हौजरानी, बेगमपुर जिसे इलाकों में गंदा पानी आ रहा है, जो पिछली सरकार की गलतियों की वजह से हो रहा है.

 
