दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, मार्शल आउट किए गए AAP विधायक संजीव झा

दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. इस शोर-शराबे और व्यवधान के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाते हुए 'आप' विधायक कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह को मार्शल आउट कर सदन से बाहर निकाल दिया.

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि प्रदूषण एक बेहद जरूरी मुद्दा है और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए.

विपक्षी नेता विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष ने बार-बार सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिससे जनहित के इस बड़े मुद्दे पर चर्चा पूरी हो सके.

बीजेपी विधायक का पिछली सरकार पर आरोप

मालवीय नगर से बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि उनकी विधानसभा मालवीयनगर में गंदा पानी आ रहा है. सतीश उपाध्याय ने कहा कि मस्जिद मोठ, खिड़की हौजरानी, बेगमपुर जिसे इलाकों में गंदा पानी आ रहा है, जो पिछली सरकार की गलतियों की वजह से हो रहा है.

