दिल्ली में 3.6 डिग्री ठंड का टॉर्चर, फॉग-स्मॉग ने और बढ़ाई मुश्किल

दिल्ली-NCR में ठंड, कोहरा और प्रदूषण की ट्रिपल मार जारी है. शीतलहर के बीच राजधानी की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है. बुधवार सुबह दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 357 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. कई इलाकों में हालात इससे भी बदतर रहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया, जिससे हालात और खतरनाक हो गए. आनंद विहार में AQI 366, बवाना में 361 दर्ज किया गया. जहांगीरपुरी की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक रही, जहां AQI 420 तक पहुंच गया और यह ‘Severe’ कैटेगरी में चला गया.
इसके अलावा आरके पुरम में AQI 407, द्वारका सेक्टर-8 में 403, पंजाबी बाग में 366, वजीरपुर में 386 और चांदनी चौक में 397 दर्ज किया गया. CPCB के अनुसार AQI 401 से 500 के बीच रहने पर हवा को ‘Severe’ माना जाता है.
शीतलहर और घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल
दिल्ली में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 8:30 बजे दर्ज न्यूनतम तापमान इस तरह रहा-
सफदरजंग: 3.8 डिग्री
रिज: 4.6 डिग्री
पालम: 4.4 डिग्री
आया नगर: 4.0 डिग्री
लोधी रोड: 3.6 डिग्री सेल्सियस
मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के सभी 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मकर संक्रांति के दिन भी ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिली.
दिल्ली की हवा बनी सबसे बड़ा खतरा
दिल्ली के पांच AQI स्टेशन ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किए गए हैं. सबसे खराब स्थिति दक्षिण दिल्ली के नेहरू नगर की रही, जहां AQI 422 तक पहुंच गया. प्रदूषण के इस स्तर को स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है.
चंडीगढ़ से शिमला तक कोहरे की चादर
दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा देखने को मिला. चंडीगढ़-शिमला हाईवे पर कोहरे की मोटी परत छा गई, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और आवाजाही प्रभावित हुई.
उड़ानों पर असर, एयरलाइन की एडवाइजरी
घने कोहरे और कम विजिबिलिटी का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है. इंडिगो एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि चेन्नई और अगरतला में खराब मौसम के कारण उड़ानों के आने-जाने में देरी हो सकती है. यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस वेबसाइट या ऐप पर चेक करने की अपील की गई है.
यूपी के चंदौली से आई खबर... ट्रेनों ने पकड़ी रफ्तार
हालांकि, राहत की खबर रेल यात्रियों के लिए आई है. कोहरे का असर धीरे-धीरे कम होने से ट्रेन सेवाएं अब सामान्य हो रही हैं. दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर ट्रेनों का संचालन लगभग पटरी पर लौट आया है और अधिकांश ट्रेनें अपने तय समय से चल रही हैं.
पिछले महीने घने कोहरे के कारण वंदे भारत, राजधानी और तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी 10 से 15 घंटे तक देरी से चल रही थीं. लेकिन नए साल के दूसरे सप्ताह से हालात में सुधार आया है, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है.
पूर्वांचल में मौसम ने बदली करवट
पूर्वांचल के चंदौली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे से फिलहाल निजात मिलती दिख रही है. रात में हल्का कोहरा जरूर पड़ रहा है, लेकिन सड़क और रेल यातायात पर इसका असर नहीं है. यहां अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है. दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है, हालांकि शाम ढलते ही ठंड फिर बढ़ जाती है.
स्मॉग और कोहरे से लिपटी दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली के इंडिया गेट, मयूर विहार, AIIMS, अक्षरधाम और अन्य इलाकों से आए ड्रोन और ग्राउंड विजुअल्स में शहर स्मॉग की मोटी परत में लिपटा नजर आया. मयूर विहार और अक्षरधाम इलाके में AQI 366 दर्ज किया गया. सुबह करीब 7.30 बजे रिकॉर्ड किए गए विजुअल्स में विजिबिलिटी काफी कम दिखी.
दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और अयोध्या में भी घना कोहरा छाया रहा. ठंड और कोहरे की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ.
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में भी स्मॉग की मोटी परत देखने को मिली, जिससे विजिबिलिटी घट गई. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कोहरे की वजह से कई उड़ानों में देरी हुई.
देश के दूसरे शहरों की हवा कैसी है...
सुबह 7 बजे उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अहमदाबाद का AQI 139, बेंगलुरु का 88, चेन्नई का 108 और हैदराबाद का 81 दर्ज किया गया. जयपुर में AQI 211 रहा, जो ‘Poor’ कैटेगरी में है, जबकि लखनऊ में 193 दर्ज किया गया.
मुंबई का AQI 118, पटना का 136 और पुणे का 149 रहा, जो ‘Moderate’ कैटेगरी में आते हैं.
ठंड और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें
हवा की बिगड़ती गुणवत्ता के साथ-साथ दिल्ली में शीतलहर का असर भी जारी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, बुधवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. पूरे दिन इसी तरह की ठंड बनी रहने की संभावना है.
घने कोहरे और शीतलहर की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा है. इसी बीच कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल भी जारी है, जहां सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.