गिरफ्तार, फिर फटाफट जमानत: दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट केस में पायलट पर हुआ एक्शन

पुलिस के अनुसार, सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आरोपी को जमानत दे दी गई क्योंकि मामला जमानती अपराधों से जुड़ा है. इससे पहले ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल जांच में शामिल हुए थे. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जांच अधिकारी उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं.

IGI एयरपोर्ट केस: औपचारिक गिरफ्तारी के बाद पायलट को जमानत
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर यात्री से कथित मारपीट के मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया. इस केस में लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं, इसलिए पायलट को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा भी कर दिया गया.

एयरपोर्ट डीसीपी ने बताया कि घटना को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज जुटाए, शिकायतकर्ता और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए. इसके बाद आरोपी पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया गया और जांच प्रक्रिया के तहत कुछ दिन पहले उसकी औपचारिक गिरफ्तारी की गई.

दिल्ली एयरपोर्ट पर खूनी फाइट, पायलट ने यात्री को बेटी के सामने पीटा

क्या है पूरा मामला

ये मामला 11 दिसंबर का है, जब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर एक यात्री और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट के बीच विवाद हुआ. यात्री अंकित दीवान ने आरोप लगाया था कि सुरक्षा जांच के दौरान हुए विवाद में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने उनके साथ बदसलूकी की और शारीरिक हमला किया.

अंकित दीवान के अनुसार वो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, जिसमें उनकी 4 महीने की बच्ची स्ट्रॉलर में और 7 साल की बेटी भी शामिल थी. सुरक्षा जांच के दौरान CISF कर्मियों ने उन्हें उस लाइन में जाने को कहा जिसका इस्तेमाल आमतौर पर स्टाफ करता है. इसी दौरान लाइन में आगे बढ़ने को लेकर विवाद हुआ.

यात्री का आरोप है कि जब उन्होंने लाइन तोड़ने पर आपत्ति जताई तो पायलट ने उनसे अभद्र भाषा में बात की और इसके बाद मारपीट की, जिससे वह घायल हो गए और उन्हें खून निकल आया. पीड़ित का दावा है कि ये पूरी घटना उनकी 7 साल की बेटी के सामने हुई, जिससे बच्ची मानसिक रूप से सदमे में है.

घटना के बाद अंकित दीवान ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा कीं, जिनमें चोट के निशान दिखाई दिए. इसके बाद मामला सामने आया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था.

