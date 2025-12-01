दिल्ली: बुटीक के अंदर 36 वर्षीय महिला की हत्या, पति गिरफ्तार

दिल्ली के मौजपुर इलाके में एक 36 साल की महिला रविवार सुबह अपनी बुटीक के अंदर मृत पाई गई. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस ने उसके 55 साल के पति को गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक सुबह 2.06 बजे एक कॉल आया कि एक महिला अपनी दुकान के अंदर बेहोश पड़ी है और शटर थोड़ा बंद है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को बेहोश पाया. जिसके बाद उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: पिता की मौत के सदमे में बेटे ने सफर के दौरान पत्नी के सामने तोड़ा दम, गम में दो दिन से नहीं खाया था खाना

पुलिस को ऐसे हुआ शक

महिला एक बुटीक चलाती थी और घटना के समय अकेला थी. क्राइम टीम को बुलाया गया और दुकान की अच्छी तरह से जांच की गई. फोरेंसिक एक्सपोर्ट्स ने मौके से सबूत जुटाए, जबकि महिला के शव को सैंपल के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया है. शुरुआती जांच के दौरान मृतक का मोबाइल फोन गायब मिला, जिससे शक हुआ.

Advertisement

जांच शुरू की गई और महिला के पति, जिसकी पहचान सतीश अशोक के तौर पर हुई, से पूछताछ की गई. पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान सतीश टूट गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल कर लिया. उसने जांच करने वालों को बताया कि उनके बीच गरमागरम बहस बढ़ गई. जिसके बाद उसने दुकान के अंदर उसका गला घोंट दिया. मृतक का गायब मोबाइल फोन बाद में उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया.

---- समाप्त ----