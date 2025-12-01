scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: बुटीक के अंदर 36 वर्षीय महिला की हत्या, पति गिरफ्तार

दिल्ली की एक 36 वर्षीय महिला बुटीक के अंदर मृत पाई गई. मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

Advertisement
X
बुटीक के अंदर महिला की हत्या. (Photo: Representational )
बुटीक के अंदर महिला की हत्या. (Photo: Representational )

दिल्ली के मौजपुर इलाके में एक 36 साल की महिला रविवार सुबह अपनी बुटीक के अंदर मृत पाई गई. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस ने उसके 55 साल के पति को गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक सुबह 2.06 बजे एक कॉल आया कि एक महिला अपनी दुकान के अंदर बेहोश पड़ी है और शटर थोड़ा बंद है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को बेहोश पाया. जिसके बाद उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

यह भी पढ़ें: पिता की मौत के सदमे में बेटे ने सफर के दौरान पत्नी के सामने तोड़ा दम, गम में दो दिन से नहीं खाया था खाना

सम्बंधित ख़बरें

jail
रेप-मर्डर कर अर्धनग्न फेंका, 15 साल बाद नेहा को मिला न्याय... एक गलती से ऐसे फंसा मोनू 
जेल से निकलकर भिंड के बेटे ने पूरा किया पिता का सपना.(Photo:ITG)
मर्डर केस में जेल गया MP का युवक बना DSP, 'हथकड़ी' से वर्दी तक का सफर 
Tayyabas murderer husband arrested (Photo- ITG)
लव मैरिज का खौफनाक एंड! दिल्ली से बागपत पहुंची तैयबा की मर्डर मिस्ट्री 
Aam Aadmi Party's Delhi unit chief Saurabh Bhardwaj
'बीजेपी ने डलवाए फर्जी वोट', MCD उपचुनाव में AAP ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप 
दिल्ली में 52 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या. (Photo: Screengrab)
दिल्ली: आया नगर में शख्स की गोली मारकर हत्या  

पुलिस को ऐसे हुआ शक

महिला एक बुटीक चलाती थी और घटना के समय अकेला थी. क्राइम टीम को बुलाया गया और दुकान की अच्छी तरह से जांच की गई. फोरेंसिक एक्सपोर्ट्स ने मौके से सबूत जुटाए, जबकि महिला के शव को सैंपल के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया है. शुरुआती जांच के दौरान मृतक का मोबाइल फोन गायब मिला, जिससे शक हुआ.

Advertisement

जांच शुरू की गई और महिला के पति, जिसकी पहचान सतीश अशोक के तौर पर हुई, से पूछताछ की गई. पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान सतीश टूट गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल कर लिया. उसने जांच करने वालों को बताया कि उनके बीच गरमागरम बहस बढ़ गई. जिसके बाद उसने दुकान के अंदर उसका गला घोंट दिया. मृतक का गायब मोबाइल फोन बाद में उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement