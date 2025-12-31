उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सनसनीखेज वारदात... युवक की चाकू मारकर हत्या, पार्क के पास मिला शव

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 33 वर्षीय वसीम के रूप में हुई है. यह घटना मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात शास्त्री पार्क इलाके में पार्क के पास हुई.

एजेंसी के अनुसार, देर रात सूचना मिली कि शास्त्री पार्क क्षेत्र में एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने वसीम को तुरंत इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि वसीम के शरीर पर चाकू से किए गए कई वार के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई.

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और ब्लड सैंपल सहित अन्य अहम सबूत जुटाए. पुलिस का कहना है कि ये साक्ष्य हत्या की पूरी कड़ी को समझने में मदद करेंगे.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वसीम की हत्या किन कारणों से की गई, इसके पीछे पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या कोई अन्य वजह है, इसकी जांच की जा रही है. फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं, जो घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात के वक्त वसीम किसके साथ था और हमलावर मौके से किस दिशा में फरार हुए.

