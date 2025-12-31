scorecardresearch
 
घर में 'गंदगी' कर देते थे पिता, कलयुगी बेटे ने पहले मारे थप्पड़, फिर कर दी हत्या, बहू ने शव के ऊपर डाल दी चादर

Chhindwara News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वजह सिर्फ इतनी थी कि पिता गंदगी करता था. पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

बेटे ने पिता को लाठियों से पीटकर मार डाला.(Photo:ITG)
MP News: छिंदवाड़ा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक जघन्य वारदात सामने आई है. यहां के थाना चांद इलाके में एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की लाठियों से पीट-पीटकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि वह शारीरिक कमजोरी के कारण घर में गंदगी कर देते थे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना ग्राम रमपुरी दावाझिर की है, जहां दिल दहला देने वाला यह घटनाक्रम सोमवार शाम को हुआ. आरोपी जयसिंह इनवाती अपने पिता शंकर इनवाती की बढ़ती उम्र और उनके द्वारा की जाने वाली गंदगी से परेशान था.

सोमवार दोपहर करीब 4 बजे, जब बुजुर्ग शंकर इनवाती बाड़ी के पास बैठे थे, तभी जयसिंह वहां पहुंचा. उसने पिता को गंदगी कर परेशान करने का ताना मारते हुए पहले थप्पड़ मारे और फिर पास पड़ी लकड़ी (लाठी) उठाकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

लाठियों की चोट से बुजुर्ग पिता की मौके पर ही मौत हो गई. डर के मारे आरोपी जयसिंह और उसकी पत्नी सकरवती ने शव को उठाकर घर के अंदर लिटा दिया और ऊपर से चादर ढंक दी.

बुजुर्ग की पत्नी लच्छो बाई को जब शाम 8 बजे इस मारपीट की खबर मिली, तो वह अपनी बड़ी बहू के साथ मौके पर पहुंचीं और खून से लथपथ पति को देख पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही थाना चांद पुलिस मौके पर पहुंची. मंझली बहू सकरवती ने पुलिस के सामने पूरी सच्चाई उगल दी कि कैसे उसके पति जयसिंह ने ससुर की बेरहमी से हत्या की.

पुलिस ने आरोपी जयसिंह इनवाती को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

    Advertisement