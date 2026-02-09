scorecardresearch
 
दिल्ली के बवाना इलाके में दिनदहाड़े प्लास्टिक व्यापारी की हत्या... आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी

राजधानी दिल्ली में सोमवार दोपहर को फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है. तीन से चार बदमाशों ने बवाना इलाके में एक व्यापारी को गोली मार दी. बदमाशों ने जब व्यापारी पर गोली चलाई तो वह भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद बदमाशों ने पीछा कर उसे मार गिराया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम (Photo: Representational)
दिल्ली के बवाना इलाके में दोपहर करीब एक बजे एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई. यहां एक प्लास्टिक व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

मिली जानकारी के अनुसार, व्यापारी पर हमला करने वाले तीन से चार बदमाश बाइक पर सवार थे. उन्होंने व्यापारी को कई गोलियां मारी. व्यापारी ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा किया और दौड़ाते हुए गोलियां चलाईं. घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल से सभी प्रूफ इकट्ठा किए और व्यापारी के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के कारणों का साफ पता चल सके. 

शुरुआती जांच में लूट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बदमाशों ने व्यापारी से क्या लूटा और हत्या की असली वजह क्या थी.

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास में जुटी है. बवाना में दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने स्थानीय कानून-व्यवस्था की गंभीर चुनौती पेश कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

इस घटना के बाद इलाके में भय और तनाव का माहौल है, खासकर व्यापारी वर्ग में डर देखा जा रहा है. पुलिस ने जनता को भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्दी पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

