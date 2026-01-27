गाजा नाम से ID, दर्जी फैजान गिरफ्तार... फोन में मिलीं लाल किले और भारत की कई विवादित तस्वीरें

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी और आतंकी सोच को बढ़ावा देने वाला हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जांच के दौरान कई आपत्तिजनक तस्वीरें, नक्शे, संदेश और चैट सामने आए हैं, जिनमें भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के साथ खुली हिंसक धमकियां दी गई हैं.

जांच में सामने आई एक तस्वीर में लाल किले पर तिरंगे की जगह काला इस्लामिक झंडा दिखाया गया है. इसके नीचे अंग्रेजी में AL FAIZAN CHOUDHARY लिखा हुआ है. दूसरी तस्वीर में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा दिखाया गया है, जिसमें कश्मीर को छोड़कर भारत के हिस्से को काले रंग में दिखाया गया है और उस पर अरबी भाषा में लिखा गया है. वहीं कश्मीर में तथाकथित आजाद कश्मीर का झंडा दर्शाया गया है.

एक अन्य तस्वीर में अंग्रेजी में गंभीर धमकी भरा संदेश लिखा है, जिसमें दिल्ली और भारत से जुड़े कुछ नामों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन सभी की मौत बहुत नजदीक है और उन्हें कैसे मारा जाएगा, यह दिखाया जाएगा. संदेश के अंत में “इंशाल्लाह” लिखा गया है। इस सूची में कई नाम शामिल बताए गए हैं.

सोशल मीडिया पर खुली हत्या की धमकियां

जांच के दौरान एक नक्शा भी सामने आया है, जिसका शीर्षक अंग्रेजी में 2026 Overview Muslim Territories Currently Under Kuffar Occupation लिखा है. इसमें एशिया का नक्शा दिखाया गया है और विभिन्न क्षेत्रों को विवादित और भड़काऊ फोटो से दिखाया गया है.

एक अन्य फोटो में आरोपी का चेहरा ढका हुआ है और वह उंगली उठाए हुए दिखाई देता है. इस तस्वीर में Al-Jihad लिखा हुआ है.

इसके अलावा एक विश्व मानचित्र की पृष्ठभूमि में काला इस्लामिक झंडा दिखाया गया है, जिस पर अरबी और उर्दू भाषा में लिखा है और अंग्रेजी में Hizb ut-Tahrir का नाम दर्ज है. जांच में कई लोगों की तस्वीरें भी मिली हैं, जिनके चेहरों पर गोला बनाकर उन्हें संभावित निशाने के रूप में चिन्हित किया गया है.

चैट्स और वीडियो से नेटवर्क की जांच तेज

चैट्स की जांच में Mohammed Abu Bakar नाम के संपर्क से बातचीत सामने आई है. इनमें आतंकी फरहतुल्लाह घोरी के भड़काऊ वीडियो, जैश ए मोहम्मद के मीडिया सेल के प्रचार वीडियो और उर्दू में कट्टर भाषणों की ऑडियो फाइलें शामिल हैं. एजेंसियां पूरे नेटवर्क और डिजिटल गतिविधियों की गहन जांच में जुटी हैं.

