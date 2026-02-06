AIIMS के डॉक्टरों ने 14 महीने की बच्ची को दिया जीवनदान, खाने की नली में फंसा था स्प्रिंग

दिल्ली के AIIMS में डॉक्टरों ने एक बड़ी सर्जरी करके 14 महीने की बच्ची की जान बचाने में कामयाबी हासिल की. बच्ची की फूड पाइप में एक बड़ा मेटल का स्प्रिंग खतरनाक तरीके से फंसा हुआ था. यह घटना दिखाती है कि घर की छोटी-छोटी चीजें भी बच्चों के लिए जानलेवा खतरा बन सकती हैं.

हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली बच्ची को मंगलवार सुबह पीडियाट्रिक इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था. उसे करीब एक हफ्ते से बार-बार उल्टी हो रही थी और पिछले दो दिनों से उसने खाना-पीना बहुत कम कर दिया था.

एजेंसी के मुताबिक, पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. विशेष जैन ने बताया कि सबसे अहम बात यह है कि माता-पिता ने किसी भी बाहरी चीज के निगलने की कोई जानकारी नहीं दी थी, जो बहुत छोटे बच्चों में एक आम और खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि वे बता नहीं पाते कि उन्होंने क्या निगल लिया है.

डॉक्टरों ने क्या बताया?

डॉ. जैन ने कहा, "एक्स-रे जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई. खाने की नली के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा मेटल का स्प्रिंग फंसा हुआ था." उन्होंने बताया कि एक प्राइवेट अस्पताल में एंडोस्कोपिक तरीके से इसे निकालने की शुरुआती कोशिशों से पता चला कि वह चीज़ बुरी तरह फंसी हुई थी और आसपास की खाने की नली की परत में अल्सर और सूजन थी.

छेद होने के ज़्यादा खतरे को देखते हुए, मेटैलिक स्प्रिंग को निकालना असुरक्षित माना गया और बच्चे को तुरंत बेहतर इलाज के लिए AIIMS रेफर कर दिया गया.

AIIMS में, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टीम ने बच्चे की दोबारा जांच की, लेकिन म्यूकोसल में ज़्यादा चोट और सूजन को देखते हुए, इसे निकालने की आगे की कोशिशें टाल दी गईं और केस को डॉ. जैन के अंडर पीडियाट्रिक सर्जरी यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया.

डॉ. जैन ने बताया कि स्प्रिंग का साइज़, आकार और लंबे वक्त तक फंसा रहने का मतलब था कि खाने की नली में छेद होने की असली संभावना थी और इमरजेंसी ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती थी. माता-पिता को सभी संभावित नतीजों के बारे में विस्तार से बताया गया और टीम ने बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले हर स्थिति के लिए तैयारी की.

इस प्रोसीजर के लिए एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पारिन लालवानी ने दिया, जिससे इस नाज़ुक मरीज़ की ऑपरेशन के दौरान बारीकी से निगरानी सुनिश्चित हुई.

ऑपरेटिंग रूम में, एंडोस्कोपी से पता चला कि स्प्रिंग आंशिक रूप से खाने की नली की दीवार में धंस गई थी और म्यूकोसा के साथ-साथ अल्सर फैल गए थे. स्प्रिंग निकाले जाने के बाद बच्चे की हालत में तेज़ी से सुधार हुआ और अगले ही दिन उसे मुंह से खाना देना शुरू कर दिया गया.

