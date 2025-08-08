scorecardresearch
 

रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-NCR में भारी ट्रैफिक, कल इन रूट्स पर लग सकता है लंबा जाम!

दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षा बंधन के लिए एडवाइजरी जारी की. (File Photo: PTI)
दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में रक्षाबंधन से पहले शुक्रवार को भारी ट्रैफिक जाम रहा. इस बार रक्षाबंधन वीकेंड पर पड़ा है, इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर जाम की चेतावनी दी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के शहर छोड़ने की उम्मीद है. 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके कहा कि नेशनल हाईवे-44 और सिंघु बॉर्डर के रास्ते करनाल, पानीपत, सोनीपत और चंडीगढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें वैकल्पिक मार्ग अपनाने पर विचार करना चाहिए.

ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है. त्योहारों के दौरान सड़क पर भीड़भाड़ से बचने और समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन को एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में सुझाया है.

रक्षाबंधन मनाने के लिए निकले लोगों के कारण शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम लग गया. गाजीपुर बॉर्डर से वाहनों की धीमी गति की खबरें आईं, जहां गाड़ियां घंटों सड़क पर फंसी रहीं. गांधी नगर, गीता कॉलोनी और शास्त्री पार्क की ओर जाने वाले नोएडा-अक्षरधाम मार्ग पर कारें, बाइक और ऑटो रिक्शा भी ट्रैफिक में फंसे देखे गए. रक्षा बंधन का त्यौहार, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत में मनाया जाता है. इस वर्ष यह 9 अगस्त को पड़ा है.

