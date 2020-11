किसान महाधरना: NCR में नहीं चलेगी मेट्रो, दिल्ली आने वाले यात्री इन रास्तों का रखें ध्यान

आज कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली को घेरने की तैयारी में हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है. उधर, हरियाणा ने भी अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं, लेकिन किसान किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं. किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.

दिल्ली को घेरने की तैयारी पिछले कई दिनों से हो रही थी. पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तय कर रखा था कि कृषि कानूनों को लेकर राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल करना है. बुधवार की सुबह ट्रैक्टर और ट्रैलियों में भरकर पंजाब से कारवां निकला. किसान महीनों का राशन पानी साथ लेकर चले.

हरियाणा-पंजाब बॉर्डर सील

उधर, हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी. पंजाब से सटी सीमाएं भी सील और दिल्ली से सटी सीमाएं भी. हजारों की तादाद में जवानों की तैनाती और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, लेकिन पंजाब से निकले किसानों के जोश के आगे हरियाणा पुलिस की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं.

किसानों ने उखाड़े बैरिकेडिंग

किसानों ने बैरिकेडिंग उखाड़ फेंका और धड़ाधड़ हरियाणा में दाखिल हो गए तब हरियाणा की पुलिस को किसानों को रोकने के लिए ताकत लगाना पड़ा. किसानों पर पानी की बौछार की गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. अभी भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटी सीमाएं सील कर रखी हैं ताकि कोई किसान राजधानी तक नहीं पहुंच पाए.

Traffic Advisory



All motorists are hereby advised to avoid Delhi Borders in view of the Rally/March/Protest called by All India Kisan Sangharsh Co-ordination Committee on 26 & 27/11/2020 against the Central Government ‘s Farm Laws.