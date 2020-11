दिल्ली में आज किसानों का महाधरना, हरियाणा ने किया बॉर्डर सील, नोएडा-गुरुग्राम नहीं जाएगी मेट्रो

देश की राजधानी दिल्ली में आज और कल पंजाब और हरियाणा के किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है. ये किसान केंद्र द्वारा हाल में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे.

दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इधर हरियाणा ने भी पंजाब से लगती सीमा को सील कर दिया है. अंबाला में किसानों पर पानी की बौछार की गई, फिर भी किसानों का काफिला आगे बढ़ गया है. हालांकि बड़ी संख्या में और भी किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं. हरियाणा सरकार ने कहा है कि पंजाब से लगने वाली सीमा 2 दिनों के लिए सील रहेगी.

दिल्ली पुलिस की चौकसी

इधर किसानों का दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए भी पुलिस की पूरी तैयारी है. पुलिस ने राजधानी में प्रदर्शन करने के किसान संगठनों की सभी मांगों को ठुकरा दिया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में अगर किसान दिल्ली में जमा होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

2 बजे तक नोएडा गुरुग्राम गाजियाबाद फरीदाबाद नहीं जाएगी मेट्रो

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी टाइमिंग में कुछ तब्दीलियां की है. इसकी वजह से दोपहर 2 बजे तक दिल्ली से नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक मेट्रो सेवाओं पर ब्रेक रहेगी.

दिल्ली मेट्रो ने देर शाम कहा कि दिल्ली से पड़ोस के शहरों में मेट्रो सेवा दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी. डीएमआरसी के मुताबिक ब्लू लाइन पर आज सुबह से दोपहर दो बजे तक आनंद विहार से वैशाली और न्यू अशोक नगर से नोएडा सिटी सेंटर तक मेट्रो की सेवाएं बंद रहेगी.

इधर येलो लाइन पर सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन तक भी सेवाएं बंद रहेगी.

Due to Kisan Rally call for Delhi, on the request of Delhi Police & to avoid overcrowding in view of ongoing COVID pandemic, services will be regulated tomorrow from resumption early in the morning till 2PM through loops. After 2PM, services will run on all lines from end to end. pic.twitter.com/XNrsAVpTEq