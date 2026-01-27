scorecardresearch
 
'कूड़े के नए पहाड़ खड़े कर दिल्ली को कैंसर कैपिटल बना रही भाजपा', AAP नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर दिल्ली को ‘कैंसर कैपिटल’ बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भलस्वा लैंडफिल का कूड़ा किराड़ी में डालकर गरीब और पूर्वांचली आबादी को गंभीर बीमारियों की ओर धकेला जा रहा है.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज. (Photo: X/@AAP)
आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर दिल्ली में कूड़े के नए पहाड़ बनाने का आरोप लगाया और उससे हो रहे पर्यावरणीय नुकसान को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भलस्वा लैंडफिल का कूड़ा किराड़ी इलाके में डालकर दिल्ली को भारत का ‘कैंसर कैपिटल’ बनाने की ओर ले जा रही है और गरीब व पूर्वांचली आबादी को कैंसर जैसी घातक बीमारियों का तोहफा दे रही है.

पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्लास्टिक और केमिकल युक्त कूड़ा पूरे इलाके की जमीन, हवा और भूजल को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह कूड़ा ट्यूबवेल के पानी को जहर बनाने के लिए काफी है, जिससे पूरे क्षेत्र को बीमार किया जा रहा है. उनका आरोप है कि भाजपा सरकार भलस्वा लैंडफिल साइट पर कूड़ा कम दिखाने के लिए यह फर्जीवाड़ा कर रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी में करीब 15 साल तक भाजपा के शासन में दिल्ली को तीन बड़े कूड़े के पहाड़ मिले, जो आज शहर के लिए कलंक बन चुके हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वे लंबे समय तक भाजपा की पार्षद रहीं, उस दौरान मेयर से लेकर स्टैंडिंग कमेटी तक भाजपा का ही नियंत्रण था और बिना किसी ठोस योजना के कूड़ा जमा किया गया.

उन्होंने कहा, 'हाल ही में किराड़ी इलाके के दौरे पर गया, जहां हजारों ट्रक भलस्वा का कूड़ा डंप किया हुआ पाया. पूरे इलाके में बदबू और धूल का ऐसा आलम है कि थोड़ी देर रुकना भी मुश्किल हो जाता है. कूड़े में प्लास्टिक, पॉलिथीन और रसायनों की मोटी परतें हैं, जिनसे इलाके में कूड़े के नए पहाड़ खड़े हो गए हैं.' AAP नेता ने आरोप लगाया कि जिस कूड़े के पहाड़ को हटाने का वादा किया गया था, उसे भलस्वा से किराड़ी भेजा जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि बरसात के दौरान इस कूड़े से निकलने वाला लीचेट भूजल को स्थायी रूप से प्रदूषित कर देगा, जिससे ट्यूबवेल पर निर्भर लोगों को कैंसर और सांस की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह सिर्फ किराड़ी की समस्या नहीं है और आने वाले दिनों में पार्टी अन्य इलाकों के भी सबूत सामने लाएगी. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कूड़ा इतना ही सुरक्षित है तो मुख्यमंत्री, एलजी या बड़े अधिकारियों के घरों के बाहर इसे क्यों नहीं डंप किया जाता. उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों की राय ली जाए और दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ हो रहे इस कथित खिलवाड़ को तुरंत रोका जाए.

