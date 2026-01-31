scorecardresearch
 
छत्तीसगढ़: अफेयर वाली बीवी का कांड, पति को जहर देकर ले गई अस्पताल... फिर बच्चों ने खोल दिया पोल

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बंटी देवी नामक महिला ने अपने पति अरुण सिंह को जहर पिला कर हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. घटना उनके बच्चों ने उजागर की. बच्चों ने देखा कि मां ने पिता को जहर दिया. अरुण सिंह की 30 जनवरी को मेडिकल कॉलेज कोरबा में मौत हो गई. पुलिस ने बंटी देवी को हिरासत में लिया और उसने अपराध स्वीकार किया. जांच में पता चला कि महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर था, जिससे वह अपने पति को हटाना चाहती थी.

पत्नी ने पति को जहर दे दिया. (Photo: Representational)
पत्नी ने पति को जहर दे दिया. (Photo: Representational)

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला ने अपने पति की जहर पिलाकर हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. आरोपी महिला बंटी देवी को उसके ही बच्चों ने बेनकाब कर दिया. घटना दर्री पुलिस थाना क्षेत्र की लाटा बस्ती की है.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा
जानकारी के अनुसार, अरुण सिंह (42) लंबे समय से बीमार थे और पैरालिसिस के कारण अपाहिज हो चुके थे. उनकी पत्नी बंटी देवी (38) का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था. मंगलवार रात, 27 जनवरी को बंटी देवी ने अपने पति को कीटनाशक मिलाकर पिला दिया. बच्चों ने जब उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, तो बंटी देवी ने रोक दिया. अगले दिन अरुण सिंह को निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत के कारण मेडिकल कॉलेज कोरबा रेफर किया गया, जहां 30 जनवरी को उनकी मौत हो गई.

बच्चों ने जहर पिलाते मां को देखा
शुरुआत में बंटी देवी ने दावा किया कि अरुण सिंह ने खुद जहर पी लिया था, लेकिन बच्चों ने खुलासा किया कि उनकी मां ने ही यह जहर दिया था. बेटी ने बताया कि उसने अपने पिता को जहर पिलाते हुए अपनी मां को देखा. पुलिस ने दोनों बच्चों के बयान के बाद बंटी देवी को हिरासत में लिया और पूछताछ में महिला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, बंटी देवी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर था, जिसके चलते वह अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच रही थी. पुलिस अब कथित प्रेमी की तलाश कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. इस घटना ने स्थानीय लोगों में शोक और आक्रोश दोनों फैला दिया है.

---- समाप्त ----
