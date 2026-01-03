scorecardresearch
 
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, मुठभेड़ में मार गिराए 14 नक्सली

छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 14 नक्सली मारे गए. डीआरजी जवानों ने सुकमा में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए.

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुर​क्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सली. (Photo: PTI)
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) सुकमा की टीम ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है. यह मुठभेड़ किस्टाराम थाना क्षेत्र के पामलूर के जंगलों में हुई. मारे गए नक्सलियों में कोंटा एरिया कमेटी का सचिव सचिन मंगडू भी शामिल है. सुकमा एसपी किरण चव्हाण लगातार ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मुठभेड़ वाली जगह से एके-47 और इंसास जैसे ऑटोमैटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं. मारे गए अन्य नक्सलियों की पहचान अभी की जा रही.

डीआरजी ने शुक्रवार देर शाम पलोदी और पोटाकपल्ली में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. ये दोनों इलाके किस्टाराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. यह ऑपरेशन देश से 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद के सफाये के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. पुलिस ने बताया कि इससे पहले बीजापुर जिले में सुरक्षाकर्मियों के साथ एक अलग मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए. बीजापुर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम ने शनिवार सुबह जिले के दक्षिणी हिस्से के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया. सुरक्षाकर्मियों की आहट पाकर नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: सुकमा में 3 नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब बीजापुर में मुठभेड़, दोनों तरफ से भारी फायरिंग

डीआरजी की जवाबी कार्रवाई में दो नक्सली मारे गए. छत्तीसगढ़ में 2025 में सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में 285 नक्सली मारे गए. इनमें से 257 नक्सली बस्तर मंडल में मारे गए, जिसमें बीजापुर समेत 7 जिले शामिल हैं, जबकि 27 अन्य रायपुर मंडल के गरियाबंद जिले में मारे गए. इससे पहले 20 दिसंबर को सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और नक्सल गतिविधियों से संबंधित अन्य सामग्री बरामद की थी.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 159वीं बटालियन और सुकमा डीआरजी की जॉइंट टीम उर्संगल कैंप से नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी गोंडपल्ली गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित इस नक्सल ठिकाने के बारे में पता चला. पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद में एक बोल्ट-एक्शन राइफल, तीन मजल-लोडिंग बंदूकें, एक 12 बोर की सिंगल-बैरल राइफल, 7.62 मिमी सेल्फ लोडिंग राइफ के 150 जिंदा कारतूस, 5.56 मिमी इंसास राइफल के 150 कारतूस और .303 राइफल के 100 कारतूस शामिल हैं.

