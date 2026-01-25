scorecardresearch
 
मैरिड लड़के से हो गया प्यार, दोनों घर से फरार... वापस लौटने पर बॉयफ्रेंड के घरवालों ने महिला से की बर्बरता

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा इलाके से सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक महिला को अफेयर के चलते न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि गांव में घुमाकर अपमानित भी किया गया. यह घटना खोडरी चौकी इलाके के एक गांव की है. महिला के साथ यह बर्बरता उस व्यक्ति के परिजनों ने की, जिसके साथ वह प्रेम प्रसंग में घर से चली गई थी.

पति की मौत के बाद शादीशुदा युवक से हो गया अफेयर. (Photo: Representational)
यह शर्मनाक कहानी छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा की है. यहां एक महिला का शादीशुदा व्यक्ति के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था. करीब तीन महीने पहले वह प्रेमी के साथ घर से चली गई थी और मध्य प्रदेश में जाकर रहने लगी थी. महिला के पति का निधन हो चुका है. जब तीन महीने बाद महिला अपने गांव लौटी तो प्रेमी के परिजनों ने उसके साथ बर्बरता की. उसे पीटा गया और पूरे गांव में घुमाकर अपमानित किया.

घटना खोडरी चौकी अंतर्गत एक गांव की है. यहां रहने वाली 35 साल की महिला के पति की करीब एक साल पहले मौत हो गई थी. इसके बाद महिला का गांव में रहने वाले 35 साल के शादीशुदा युवक के साथ अफेयर शुरू हो गया. प्रेम प्रसंग के चलते दोनों लगभग तीन महीने पहले 29 अक्टूबर को घर से फरार हो गए थे.

दोनों मध्य प्रदेश के शहडोल में जाकर रहने लगे थे. जब तीन महीने के बाद दोनों गांव वापस आए तो विवाद की स्थिति हो गई. महिला के परिजन और उसके प्रेमी के परिजन खोडरी चौकी पहुंचे थे. खोडरी चौकी में महिला ने कहा कि वह प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है. इसके बाद सभी वापस अपने गांव आ गए. महिला और उसके प्रेमी को गांव के ही एक व्यक्ति ने अपने घर में शरण दी थी.

इसके बाद अगले दिन सुबह महिला के प्रेमी की पत्नी, भाई आदि इकट्ठे होकर आ गए और महिला के साथ मारपीट कर दी. उसे गांव में घुमाया. पिटाई करते हुए गांव के मुख्य मार्ग पर चलाते हुए अपमानित किया. पीड़ित महिला के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने महिला को बचाया. उसे कपड़े दिए और पुलिस को मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और घायल महिला को अपने साथ ले गई. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया है. थाना प्रभारी गौरेला सौरभ सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है.

