'गणतंत्र दिवस पर मस्जिदों-मदरसों में फहराएं तिरंगा...', छत्तीसगढ़ में आदेश जारी

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने 26 जनवरी पर सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश दिया है. बोर्ड ने संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के सम्मान के लिए ये कदम उठाया है.

26 जनवरी को लेकर देशभर में खास तैयारियां की जा रही है. इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने राज्य भर की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश दिया है.

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने कहा कि देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. ऐसे में संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए सम्मान के प्रतीक के तौर पर वक्फ की तरफ से संचालित सभी धार्मिक संस्थानों को अपने मुख्य द्वारों पर तिरंगा फहराना चाहिए.

वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज ने संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता पर बोर्ड रुख को साफ किया. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस को देशभक्ति, भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इसी तरह का निर्देश जारी किया गया था.

सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव में बैंकिंग सेवाएं शुरु

स्वतंत्रता दिवस पर भी बोर्ड ने जारी किया था सर्कुलर

इससे पहले स्वतंत्रता दिवस 2025  के मौके पर भी वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया था. इसमें सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को निर्देश दिया गया था, 'इस राष्ट्रीय त्योहार के शुभ अवसर पर, छत्तीसगढ़ में सभी मस्जिदों/मदरसों/दरगाहों के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए. स्वतंत्रता दिवस की अहमियत को समझें और देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे का प्रदर्शन करके इस अवसर की गरिमा बनाए रखें.' 

