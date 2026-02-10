scorecardresearch
 
छत्तीसगढ़: ग्रामीणों ने तीन परिवारों को गांव से बाहर निकाला, धर्म परिवर्तन का आरोप

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अमाबेड़ा इलाके के अलनार गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर तनाव पैदा हो गया है. कथित तौर पर तीन परिवारों को धर्म बदलने और ‘माता पहुंचानी’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार करने के बाद गांव से बाहर निकाल दिया गया.

तीन परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया था, जिसके कारण गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया. (File Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अमाबेड़ा इलाके के अलनार गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर तनाव की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, गांव के लोगों ने कथित तौर पर तीन परिवारों को गांव से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था. 

धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ना लेने से बढ़ी नाराजगी
 
सूत्रों के अनुसार, यह घटना उस समय सामने आई जब इन परिवारों ने 'माता पहुंचानी' कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद गांव वालों ने कथित तौर पर इन परिवारों के घरों से उनका सामान बाहर निकाल दिया और तीनों घरों पर ताले लगा दिए.

तीन परिवारों के 13 सदस्य बेघर

बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद इन परिवारों के कुल 13 सदस्य बेघर हो गए हैं. उन्हें गांव छोड़कर जंगल के आसपास भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचा. इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव में तनाव का माहौल बताया जा रहा है.

