पत्नी का कत्ल, हथियार धोया और फिर खुद बुजुर्ग ने फांसी लगाकर दी जान, जगदलपुर में घरेलू विवाद ने ली दो जिंदगियां

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक बुजुर्ग दंपती के बीच हुआ घरेलू विवाद बेहद दर्दनाक अंजाम तक पहुंच गया. दंतेश्वरी वार्ड में रहने वाले 74 वर्षीय तारा सिंह ने पहले अपनी 72 वर्षीय पत्नी विजय कौर की हत्या की और फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी. यह घटना बीती रात करीब दो बजे की बताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस के अनुसार, मंगलवार देर शाम पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर में तनाव का माहौल बन गया. उस समय उनके बच्चों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, जिसके बाद सभी अपने-अपने कमरों में चले गए. हालांकि, देर रात हालात ने फिर खतरनाक मोड़ ले लिया.

देर रात हुई वारदात

रात करीब दो बजे तारा सिंह ने एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी विजय कौर के गले पर वार कर दिया. हमले में विजय कौर की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद तारा सिंह ने इस्तेमाल किए गए हथियार को पानी से साफ किया और फिर दूसरे कमरे में जाकर फांसी लगा ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई.

घटना के समय दंपती के दोनों बेटे मकान की पहली मंजिल पर सो रहे थे. इसी वजह से उन्हें रात में इस घटना की कोई जानकारी नहीं मिल सकी. सुबह जब माता-पिता ने दरवाजा नहीं खोला तो शक होने पर दरवाजा तोड़ा गया. अंदर का दृश्य देखकर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस और एफएसएल की जांच

सूचना मिलने पर बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल की बारीकी से जांच की. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है.

आसपास के लोगों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद और झगड़े होते रहते थे. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

अधिकारियों का बयान

नगर पुलिस अधीक्षक अमित देवांगन ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की गई. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ हो पाएगी.

