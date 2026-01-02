scorecardresearch
 
रोज शराब पीती थी महिला, गुस्साए पति और बेटी ने पीट-पीट कर ले ली जान

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में एक पति और उसकी बेटी ने मिलकर पत्नी की हत्या कर दी. शराब पीने और घर न लौटने पर नाराज पति ने बेटी के साथ मिलकर महिला से मारपीट की. घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

बाप-बेटी गिरफ्तार.(Photo: Representational)
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से एक सनसनीखेज पारिवारिक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी बेटी के साथ मिलकर पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. यह पूरी घटना घरेलू विवाद और शराब पीने को लेकर उपजे तनाव से जुड़ी बताई जा रही है.

दरअसल, यह मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के घुटरापार इलाके का है. पुलिस के मुताबिक घटना 29 दिसंबर की है. मृतका अक्सर शराब पीती थी और कई बार घर से बाहर रह जाती थी. इसी बात को लेकर पति के साथ उसका विवाद चल रहा था.

यह भी पढ़ें: मिस्टर मिंट-क्रिप्टो करेंसी घोटाला: डायरेक्टर बल्ली छाबड़ा गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने अंबिकापुर से दबोचा

शराब पीने को लेकर बढ़ा विवाद

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच शराब पीने को लेकर कहासुनी हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी बेटी के साथ मिलकर महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गई.

परिजन और पड़ोसियों की मदद से घायल महिला को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी रही. डॉक्टरों ने काफी प्रयास किए, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला

महिला की मौत की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने पति और बेटी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस का बयान

इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर को घुटरापार इलाके में पति ने अपनी बेटी के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई की थी, जिससे महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

