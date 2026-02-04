scorecardresearch
 
इंस्टाग्राम की लव स्टोरी और ब्रेकअप... नाराज गर्लफ्रेंड ने सीने में चाकू से गोदकर बॉयफ्रेंड की ले ली जान

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इंस्टाग्राम से शुरू हुई लव स्टोरी खौफनाक मोड़ पर जा पहुंची. ब्रेकअप से नाराज गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची और उसके सीने में चाकू से कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है. इसी के साथ सोशल मीडिया चैट व कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है.

ब्रेकअप से नाराज गर्लफ्रेंड ने कर दी हत्या. (File Photo: ITG)
ब्रेकअप से नाराज गर्लफ्रेंड ने कर दी हत्या. (File Photo: ITG)

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक लड़की से हुई. दोनों में प्यार हो गया. इसके बाद किसी बात को लेकर ब्रेकअप हो गया. ब्रेकअप से गर्लफ्रेंड इतनी नाराज हो गई कि उसने बॉयफ्रेंड के सीने में ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उसकी जान ले ली. यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया.

जानकारी के अनुसार, 22 साल की रोशनी और 25 साल के कामता प्रसाद सूर्यवंशी की दोस्ती करीब छह महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. ऑनलाइन बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन कुछ समय बाद कामता ने रोशनी से दूरी बना ली. उसने न केवल बात करना बंद कर दिया, बल्कि कॉल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोशनी को ब्लॉक भी कर दिया. इसी से नाराज रोशनी को शक था कि कामता ने उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से दोस्ती कर ली है.

इसके बाद मंगलवार की सुबह रोशनी चाकू लेकर कामता प्रसाद के घर पहुंची. दोनों के बीच कुछ देर तक वहां कहासुनी होती रही. इसी दौरान गुस्से में आकर रोशनी ने कामता के सीने पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल कामता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद हड़कंप मच गया.

यहां देखें Video

इस घटना के बारे में सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी युवती रोशनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि रोशनी बॉयफ्रेंड को मारने के इरादे से चाकू लेकर पहुंची थी. पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल और सोशल मीडिया चैट की जांच कर रही है. मृतक कामता प्रसाद सूर्यवंशी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी का भांजा था.

