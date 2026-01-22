छत्तीसगढ़ के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, कोयला भट्टे में विस्फोट से 7 मजदूरों की मौत

बकुलाही स्थित रियल इस्पात स्टील प्लांट में गुरुवार को एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया. डीएससी कोयला भट्ठे में हुए विस्फोट के दौरान सात से अधिक मजदूरों की मौत हो गई है. हादसे के वक्त मजदूर भट्ठे के आसपास सफाई का काम कर रहे थे.
गर्म कोयले से बुरी तरह झुलसे मजदूर
अचानक हुए विस्फोट के बाद मजदूर गर्म कोयले की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में कुछ अन्य मजदूरों के घायल होने की भी सूचना है. हालांकि, उनकी स्थिति को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
जांच में जुटी पुलिस
घटना के बाद प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. हादसे को लेकर प्लांट प्रबंधन की ओर से अब तक किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है. न तो मृतकों की पहचान सार्वजनिक की गई है और न ही हादसे के कारणों पर कोई बयान दिया गया है.
सूचना मिलने के बाद निपनिया चौकी और भाटापारा ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के कारणों और सुरक्षा इंतजामों की जांच में जुटी हुई है.
(इनपुट: दीपेंद्र शुक्ला)