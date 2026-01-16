हजारीबाग ब्लास्ट: तीन लोगों की मौत, घटनास्थल से मिले धातु के टुकड़े, जांच के लिए भेजा गया सैंपल

झारखंड के हजारीबाग में हुए विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया है. तीन लोगों की मौत के बाद अब जांच की दिशा और गंभीर हो गई है. हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस धमाके में आरडीएक्स (RDX) का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विस्फोटक किस तरह का था और इसके पीछे मकसद क्या था.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह विस्फोट बुधवार शाम करीब 4 बजे हजारीबाग के हबीबी नगर इलाके के बारा बाजार क्षेत्र में हुआ. हादसे के वक्त तीन लोग एक खाली प्लॉट पर झाड़ियां साफ कर रहे थे. धमाका इतना तेज था कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे घायल ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया.

धमाके में तीन लोगों की मौत

मृतकों की पहचान सद्दाम, उनकी पत्नी नन्ही परवीन और राशिदा परवीन के रूप में हुई है. तीनों के शवों को शुक्रवार को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. प्रशासन की ओर से मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी गई है.

घटना के बाद जांच के लिए झारखंड जगुआर की बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से नमूने एकत्र किए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस प्रकार का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था.

Advertisement

हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल की गहन जांच की है. उन्होंने कहा, 'टीम ने विस्फोटक की प्रकृति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है. हालांकि यह निश्चित है कि इसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ.'

जांच के लिए रांची भेजा गया सैंपल

वहीं, एसडीपीओ (मुख्यालय) अमित कुमार आनंद ने जानकारी दी कि जांच टीम को मौके से कुछ धातु के टुकड़े (Metal Fragments) मिले हैं, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए रांची भेजा गया है. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक जांच के बाद ही विस्फोटक के प्रकार की पुष्टि हो पाएगी. पुलिस अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.



---- समाप्त ----