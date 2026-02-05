scorecardresearch
 
रेत में गड़ी मिली शख्स की सड़ी हुई लाश...पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा था मौत के घाट

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सेंदूर नदी से मिले सीएसएफ के प्रधान आरक्षक के शव के मामले ने सनसनी फैला दी है.पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि प्रेम-प्रसंग में जवान की हत्या उसकी ही पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी.पत्नी रायपुर में रहकर साजिश रचती रही, जबकि प्रेमी ने धोखे से बुलाकर बेरहमी से हत्या कर शव को नदी की रेत में दफना दिया.

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा था मौत के घाट (Photo: itg)
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के ग्राम सतीसेमर स्थित सेंदूर नदी में 29 जनवरी को सीएसएफ में पदस्थ प्रधान आरक्षक की लाश रेत में गड़ी हुई मिली थी.पुलिस ने जब जांच शुरु की तो मामला प्रेम-प्रसंग में हत्या का निकला.पत्नी व उसके प्रेमी ने प्लान बनाकर वारदात को अंजाम दिया था.वारदात के दौरान पत्नी रायपुर में थी, जबकि प्रेमी द्वारा उसे धोखे से घटनास्थल पर बुलाया गया था.इसके बाद घास छिलने वाले खुरपी से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या करने के बाद शव रेत में गाड़ दिया था.आरोपी पत्नी मृत जवान की दूसरी पत्नी थी.उसने प्रेमी से भी शादी कर ली थी.यह बात पति को पता चल चुकी थी.यही वजह थी कि दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था.पुलिस ने आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया.

रायगढ़ जिले के लैलुंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलियापाा निवासी विश्वनाथ केरकेट्टा 52 वर्ष छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में प्रधान आरक्षक के रूप में दंतेवाड़ा में पदस्थ था.उसकी लाश 29 जनवरी को बलरामपुर जिले के ग्राम सतीसेमर स्थित सिंदूर नदी के रेत में दबी थी.शव सड़ चुका था.शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने एसपी वैभव बैंकर के निर्देशन व एएसपी के मार्गदर्शन में हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरु की.

मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का निकला.हत्या की वारदात को मृतक की पत्नी क्लॉस्टिका केरकेट्टा 31 वर्ष व उसके प्रेमी बलरामपुर जिले के ग्राम बेलकुंद्री चलगली निवासी विवेक टोप्पो पिता स्व.प्रफुल्ल टोप्पो 31 वर्ष द्वारा अंजाम दिया गया था.पत्नी व उसके प्रेमी के बीच प्रेम संबंध व शादी कर लेने की बात उसके पति को चल गई थी.इस वजह से पति-पत्नी में विवाद होता रहता था.इसी बीच पत्नी व प्रेमी ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी.

पुलिस की पूछताछ में मृत जवान की पत्नी व उसके प्रेमी ने हत्या कर शव नदी में रेत में दफन करने की बात स्वीकार की.इसके बाद पुलिस ने दोनों को 3 फरवरी को धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतक विश्वनाथ केरकेट्टा की दूसरी पत्नी थी.पूर्व में बलरामपुर में पदस्थापना के दौरान गणेश मोड़ चौकी अंतर्गत ग्राम सवनी निवासी क्लॉस्टिका केरकेट्टा से शादी की थी.मृतक ग्राम सतीसेमर में घर बनवाकर उसे रखा था.दोनों के 2 बच्चे है.बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्ष 2024 में मृतक ने पत्नी को रायपुर में किराए के मकान में शिफ्ट किया था.

मृतक की पत्नी क्लॉस्टिका का वर्ष 2023 में आरोपी विवेक टोप्पो से फेसबुक के माध्यम से जान-पहचान हुई थी.इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया और दोनों ने चोरी-छिपे वर्ष 2023 में तातापानी मंदिर में शादी कर ली थी. क्लॉस्टिका और विवेक एक-दूसरे से मोबाइल से बातचीत करते थे.इसकी जानकारी मृतक विश्वनाथ को हो गई थी.आरोपी विवेक टोप्पो भी पूर्व से शादी शुदा था.ऐसे में आरोपी विवेक टोप्पो एवं मृतक के घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता था. मृतक की पत्नी और प्रेमी साथ रहने के लिए विश्वनाथ केरकेट्टा को रास्ते से हटाना चाहते थे.इसके लिए दोनों ने प्लान बनाकर जवान विश्वनाथ को छुट्टी में बलरामपुर के ग्राम सतीसेमर बुलाया.वह 12 जनवरी को छुट्टी लेकर 14 जनवरी को गांव पहुंचा.

इसी बीच आरोपी विवेक टोप्पो प्लान के मुताबिक शाम 7 बजे सेंदूर नदी किनारे घटनास्थल पहुंचा और विश्वनाथ को मेसेज कर धोखे से रोड के पास बुलाया.विश्वनाथ के पहुंचते ही उसने अपने पास रखे लोहे के खुरपी से उसके सिर में कई बार गंभीर वार कर हत्या कर दी और शव को नदी के दूसरे किनारे में ले जाकर रेत में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया.जवान की हत्या करने के बाद आरोपी विवेश मृतक का मोबाइल लेकिन उसके घर गया और उसका बैग समेत दस्तावेज व कपड़े लेकर फरार हो गया.मृतक की पहचान न हो सके, इसका पूरा प्रयास उसके द्वारा किया गया था.इधर मृतक की पत्नी रायपुर से 22 जनवरी को ग्राम सतीसेमर पहुंची और पति के संबंध में पड़ोसियों से पूछताछ करने लगी.जबकि उसे पता था कि उसके पति की हत्या कर दी गई है.


 

