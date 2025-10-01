scorecardresearch
 

Feedback

अंबिकापुर में डॉक्टर से 48 लाख की ठगी, किया था सस्ते में मर्सीडीज कार दिलाने का वादा

अंबिकापुर में डॉक्टर अभिजीत जैन से 1 साल पुरानी मर्सीडीज कार दिलाने के नाम पर 48 लाख रुपये की ठगी हुई. आरोपी जैद जाफर खान व उसके साथियों ने किस्तों और नकद में रकम लेकर कार नहीं दी और फरार हो गए. पुलिस ने फरार चल रहे जैद को मुंबई से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Advertisement
X
अंबिकापुर में डॉक्टर से 48 लाख की ठगी (Photo: AI Image)
अंबिकापुर में डॉक्टर से 48 लाख की ठगी (Photo: AI Image)

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक डॉक्टर के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है.  1 वर्ष पुरानी मर्सीडीज कार सस्ते में दिलाने के नाम पर शहर के डॉक्टर से 48 लाख रुपये की ठगी की गई. मामले में कोतवाली पुलिस ने मुंबई के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. वहीं, मामले में अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

मामला डॉ. अभिजीत जैन से जुड़ा है, जिन्होंने बीते साल कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी जैद जाफर खान एवं उसके सहयोगियों ने मर्सीडीज कार दिलाने के नाम पर किस्तों और नकदी के रूप में उनसे करीब 48 लाख रुपये वसूल लिए थे. शुरुआती किस्त देने के बाद आरोपी ने दस्तावेजी कार्य का बहाना बनाकर अस्थायी रूप से दूसरी कार भेज दी और शेष रकम की मांग की. पीड़ित ने कई किस्तों में भुगतान कर दिया, लेकिन वादा किया गया वाहन आज तक नहीं मिला. बाद में आरोपियों ने पीड़ित से संपर्क करना भी बंद कर दिया.

मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 513/24, धारा 420, 34 भा.दं.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने मुंबई के हिल पार्क, जोगेश्वरी वेस्ट निवासी 28 वर्षीय जैद जाफर खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है.
 

सम्बंधित ख़बरें

ठाणे में महिला से 32 लाख रुपये की ठगी. (Photo: Representational )
फ्लैट दिलाने के नाम पर महिला से 32 लाख रुपये की ठगी, रियल एस्टेट एजेंट और उसकी पत्नी पर FIR 
एक महीने की डिजिटल कैद और गंवा दिए 23 करोड़. (Photo: ITG)
कौन है वो शख्स, जिससे साइबर ठगों ने ट्रांसफर करा लिए 23 करोड़! 
Raipur Murder case
रायपुर में प्रेमी की हत्या 
रायपुर में लॉज के अंदर युवक की हत्या. (Photo: Screengrab)
रायपुर में प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, फिर थाने में खुद जाकर किया सरेंडर 
गर्लफ्रेंड ने शादी को कहा तो लड़के ने मना कर दिया. (Photo: Representational)
प्रेग्नेंट कर शादी से इनकार किया, 16 साल की नाबालिग ने चाकू मारकर ले ली बॉयफ्रेंड की जान 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement