अंबिकापुर में डॉक्टर से 48 लाख की ठगी, किया था सस्ते में मर्सीडीज कार दिलाने का वादा

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक डॉक्टर के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. 1 वर्ष पुरानी मर्सीडीज कार सस्ते में दिलाने के नाम पर शहर के डॉक्टर से 48 लाख रुपये की ठगी की गई. मामले में कोतवाली पुलिस ने मुंबई के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. वहीं, मामले में अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

मामला डॉ. अभिजीत जैन से जुड़ा है, जिन्होंने बीते साल कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी जैद जाफर खान एवं उसके सहयोगियों ने मर्सीडीज कार दिलाने के नाम पर किस्तों और नकदी के रूप में उनसे करीब 48 लाख रुपये वसूल लिए थे. शुरुआती किस्त देने के बाद आरोपी ने दस्तावेजी कार्य का बहाना बनाकर अस्थायी रूप से दूसरी कार भेज दी और शेष रकम की मांग की. पीड़ित ने कई किस्तों में भुगतान कर दिया, लेकिन वादा किया गया वाहन आज तक नहीं मिला. बाद में आरोपियों ने पीड़ित से संपर्क करना भी बंद कर दिया.

मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 513/24, धारा 420, 34 भा.दं.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने मुंबई के हिल पार्क, जोगेश्वरी वेस्ट निवासी 28 वर्षीय जैद जाफर खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है.



