नित्यानंद राय को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा- मंत्री बनने से पहले RJD में शामिल होना चाहते थे

बिहार के नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय को लेकर बड़ा बयान दिया है. इससे बिहार की राजनीति गरमा गई है. तेजस्वी ने कहा कि नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री बनाए जाने से पहले मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझसे आरजेडी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी.

तेजस्वी यादव ने हाल ही में NDA की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी एक बयान दिया था. उन्होंने मुर्मू को 'मूर्ति' करार दिया था. इस पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने नित्यानंद राय के बारे में भी जिक्र किया. तेजस्वी ने कहा कि जब नित्यानंद राय खुद आरजेडी में शामिल होने का अनुरोध लेकर मेरे पास आए थे. नित्यानंद राय ने मुझसे कहा था कि उन्हें बीजेपी में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वे अब क्या कहेंगे.

Patna, Bihar | BJP leader & MoS Nityanand Rai met me & expressed his desire to join RJD as he asked us to take him into the party before he became a minister. He said that he doesn't feel like being there: RJD leader & Bihar LoP Tejashwi Yadav (18.07) pic.twitter.com/AtnbOB5Uag