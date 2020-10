बिहार: समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रूट पर हादसा, पूजा स्पेशल ट्रेन पटरी से उतरी, हेल्पलाइन नंबर जारी

बिहार के सोनपुर डिवीजन के समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के सिहो और सिलौत के बीच रेल हादसा हुआ है. रेलवे की पूजा स्पेशल ट्रेन (05048) की दो बोगियां आज (मंगलवार) देर शाम पटरी से उतर गई हैं. समस्तीपुर रेल मंडल के डीसीएम प्रसन्न कुमार ने बताया कि इस रेल हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हालांकि,समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही राहत एवं बचाव टीम को दुर्घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है. बता दें कि आज यानी 20 अक्टूबर से ही ये पूजा स्पेशल ट्रेन (05048) गोरखपुर से कोलकाता के लिए जा रही थी. यात्रा के दौरान सिहो और सिलौत स्टेशन के बीच ट्रेन की दो बोगियां पटरी से उतर गई हैं.

बताया जाता है कि ट्रेन शाम 5:20 बजे के आस-पास जब मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर जा रही थी तभी ये हादसा हुआ है. साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि पटरी से उतरने के दौरान बोगियों में लगे झटके के कारण कुछ यात्री मामूली चोटिल भी हुए हैं.

Bihar: Two coaches of 05048 Gorakhpur-Kolkata Puja Special train derailed between Silaut and Siho today. No casualties reported yet. Movement of trains affected on the route. https://t.co/0dZ3RVHibO pic.twitter.com/p2z0wDYZWM