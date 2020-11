RJD का नीतीश पर निशाना, कहा- कोई 40 सीट पाकर सीएम कैसे बन सकता है?

बिहार में एनडीए को बहुमत वाला नंबर तो मिल गया लेकिन नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने को लेकर हर कोई निशाना साध रहा है. स्थानीय बीजेपी नेताओं के बाद अब आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने को लेकर ऐतराज जाहिर कर रहे हैं. रविवार को मीडिया से बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि कोई शख्स महज 40 सीट पाकर मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है. क्योंकि लोगों का जनादेश उनके खिलाफ गया है. उन्होंने प्रदेश को बर्बाद किया है. उन्हें इसपर विचार करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि बिहार अपना स्वाभाविक विकल्प ढूंढ़ लेगा. इस प्रकिया में सप्ताह, दस दिन या एक महीने का समय लग सकता है लेकिन ऐसा होगा.

How can someone become Chief Minister after getting 40 seats? People's mandate is against him, he is decimated & should decide on it. #Bihar will find its alternative, which will be spontaneous. It might take a week, ten days, or a month but it will happen: RJD leader Manoj Jha pic.twitter.com/SDaUMTc4AY